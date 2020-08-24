Work from home數月、零食外賣觸手可及、社區健身房歇業、三天打魚四天曬網地在家里跳Just Dance之後，小編毫無懸念地……胖了。最近出門和經常遛狗的朋友一同散步繞彎，發現沒幾段路自己就已經追趕不上，更別提狗崽子了。健身需要恢複，hiking的狀態也需要時間慢慢回升；另一邊廂，一些風景優美、離市區不甚遠且相對輕松的trail，每到周末經常停車一位難求；而在狹窄的步道上，擦肩而過也並非risk-free的事。

可誰叫八九月的華州實在太美！每當看到朋友圈里戶外的照片時，便會有“身未動，心已遠”的沖動。不過小編最近做足功課，發現一處為人熟知但又經常被低估了的地方——它在冬天人氣爆棚，但過季經常被遺忘；殊不知一到夏天，那里活動豐富、風景也獨好，那就是：

Crystal Mountain，距市區驅車2小時之內的水晶山滑雪場。

01 一條纜車的兩個世界

你可能非常熟悉Crystal Mountain冬天的糢樣，作為華州最大且唯一擁有貢多拉纜車的雪場，這里的雪道非常豐富多樣，從萌新到大神都可盡情馳騁。



Photo credit: Crystal Mountian

而它正巧位於Mt. Rainier雷尼爾山國家公園北面12英里處，這得天獨厚的地理位置，讓人可以近距離欣賞雷尼爾山和Cascade山脈的風採，且不失開闊視野。小編第一次乘坐這條名叫Mt. Rainier纜車下來，迎面即是白雪皚皚的雷尼爾山全景，雖然不夠貼切，當時被眼前的晶瑩世界所震撼，腦海里浮現“白茫茫大地真幹淨”。



Photo credit: Crystal Mountian

在其他季節，這條纜車也方便了不少行動不便、體力不足、或和小編一樣犯懶的朋友，可以輕松直上2400英尺，悠閑欣賞沿途風景。而它本身也是Crystal Mountain不可或缺的一條風景線。

到達山頂後，據說有個傳統是坐在躺椅上開瓶啤酒一齊cheers。

補充一下，由於Mt.Rainier公園是禁止帶狗狗上山的，在Crystal Mountain你可以盡情帶毛孩子一起玩耍，但必須牽繩，此外需要及時處理狗子的衛生。

周末纜車票價：

工作日纜車票價：

20/21 IKON PASS 持有者：

所有20/21年度Ikon Pass的持有人可享受免費纜車票，請在周一至周五前往售票窗口領取。如果希望在周六或周日使用Ikon Pass福利，將被記作一次visit，可能會影嚮您享受Adventure Assurance的資格。

*前線醫護工作者可享受周中纜車票的八折優惠

*雪場建議游客提前網上購票，省去現場排隊時間

特殊時期安全要求：

在封閉環境、或者在等待纜車排隊時，游客都需要帶好面罩。

拍攝於上周末，Photo by Christine Ho

02 在華州最高的餐廳吃頓飯

Mt. Rainier纜車不遠處，是Crystal Mountain的餐廳Summit House Restaurant。此處海拔6,872英尺，天氣晴朗的時候，除了雷尼爾雪山，還可以眺望到Mt. Adams, Mt. St. Helens, Mt. Baker以及Glacier Peak。

很多人都推薦在餐廳的大露台進餐。在這段特殊時間，餐廳也更新了衛生守則，所有食物都經由外帶窗口交付，游客可自行保持距離就坐。從上周的照片來看（右圖），social distancing和除了吃飯以外的face covering做得還不錯。

目前只有周六是提供三餐的，周日serve早午餐，工作日只serve午餐。至於菜單嘛，entree有各式漢堡、三明治、fish & chips，偏美國本土風，但有別於路邊快餐店，味道還是可以的（此處拉踩極其難吃的另一個大雪場，懂自懂）。

03 風景獨美，不登山可能有點浪費

Crystal Mountain當然是可以hiking的！官方推薦比較chill的登山者先乘坐貢多拉纜車欣賞一下風景，再挑選步道走回廣場——這個肯定相對比較輕松，因為小編就曾在積雪要化不化的雪季末誤入一處山澗，最後一段路是穿著雪鞋扛著板子hiking回去的……

而對於想要挑戰一下自我的高階登山人士，官方建議可以直接skip掉纜車直接徒步往山頂走——也就是說，如果你體力精力都okay，則可以省去纜車錢直接一覽眾山小；或者途中其他的目的地也是可以盡情探索的。

04 啥？山里還可以騎馬？

沒錯。可以選擇1小時、2小時、或全日有導覽的騎馬賞景行程，這項服務由Chinook Pass Outfitters提供，費用分別為$40、$80、$200，有興趣的朋友可直接去它們官網了解詳情：https://chinookpassoutfitters.com/

05 來玩飛盤高爾夫和挖礦石吧！

飛盤高爾夫對於孩子和成人來說，都是一項很棒的活動。Lower Course是免費的，Summit Course則需要出示纜車票。喜歡這項運動的朋友也歡迎在評論區和我們分享一下經驗！

這個似乎更是一個親子活動，會提供一個簡易便攜金洗廠，糢擬淘金過程，幫助大家辨識各種礦石。活動地點在Right Angle Sports。

06 風景獨美，不拍照才更浪費

小編有登山方面比較hardcore的朋友是背了裙子跑到雷尼爾雪上拍的，除了瑞思拜之外還是瑞思拜；或許對於更多人來說，直接打扮得美美坐上纜車，妝容發型一絲不亂地開拍會比較有操作性。

天氣好的時候，手機隨手拍都很贊（雖然這張又是口罩又是墨鏡的）！不知道是否給你的這周末，和下周的七夕一點充實度過的靈感。

拍攝於上周末，Photo by Christine Ho