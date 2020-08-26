TVB一眾紅星就算戴上口罩，也擋不住high爆心情。(圖片提供: 新時代電視)

(溫哥華消息)「魅力凝聚新時代」15年的光輝歷史差點兒因為疫情難以延續，當你以為必定會錯過與偶像互動的機會，原來這個線上大派對帶來的驚喜更多！

左起：蕭正楠、曹永廉及胡鴻鈞 (圖片提供: 新時代電視)

今年「魅力凝聚新時代」加拿大東西兩岸首度同步舉行，讓當年《香港早晨》最佳拍檔盧玉鳳及潘宗明難得合體，一同連線在香港為大派對擔任司儀的麥美恩及周奕瑋。非常期待與加拿大粉絲見面的蕭正楠、周柏豪、李佳芯、菊梓喬、張振朗、曹永廉、呂慧儀、張景淳、胡鴻鈞、連詩雅、黃嘉樂及譚嘉儀，節目一開場與觀眾揮手問好，就算戴上口罩，也擋不住high爆心情。

曾經參與過「魅力凝聚新時代」的蕭正楠、曹永廉及胡鴻鈞搶先與加拿大老朋友分享近況，當然又懷緬一番某年某日活動的難忘點滴，「加拿大」自己友麥美恩當年作為小fans參與這個年度派對，見證追星族擠爆於時代坊舉行的「TVB偶像全接觸」盛況，差點未被隱沒其中而窒息。

左起：李佳芯、呂慧儀、張景淳、張振朗及黃嘉樂(圖片提供: 新時代電視)

2016年「型‧男家族」多倫多選拔賽亞軍，暨2016年「香港先生選舉」友誼先生楊灌澤率先以勁舞為模仿遊戲作熱身，胡鴻鈞及周奕瑋努力翻跳。而活孖寶蕭正楠、曹永廉則挑戰剛柔並重的瑜伽動作，輕易轉化成娛人更自娛的惹笑雙人瑜伽。歌手組周柏豪、連詩雅、菊梓喬及譚嘉儀與觀眾隔空玩接網球遊戲，反應速度節拍缺一不可！演員都擅於以情感及身體語言表達所思所想，今次李佳芯、張振朗、張景淳、呂慧儀及黃嘉樂卻要發揮創意，以畫筆傳情，真是一大考驗。

左起：周柏豪、菊梓喬、連詩雅、譚嘉儀(圖片提供: 新時代電視)

等了一年與擁躉的約會，眾星當然有求必應，有問必答，更於節目中加設有獎問答遊戲，反問身在遠方的家庭觀眾關於「魅力凝聚新時代」的冷知識，務求送出更多TVB精美奬品。「星夢一哥」周柏豪亦率領同門胡鴻鈞、菊梓喬、連詩雅及譚嘉儀，全情投入唱盡TVB人氣電視劇主題曲！ 心繫疫情的紅星，於派對結束時，向全球醫護送上真摯誠懇的關懷與感激，感謝他們抗疫期間無私的付出。完美難忘2020線上派對「魅力凝聚新時代」，再次為觀眾帶來無限歡樂及正能量，期待一眾偶像明年親自來到加拿大，踏上舞台與觀眾零距離接觸。