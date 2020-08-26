（JY編譯）白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）週三表示，如果國會不同意新一輪的疫情經濟刺激計劃，總統特朗普正在權衡一項可能的行政行動，以避免大規模裁員。

就在白宮發表上述言論的前一天，美國航空（American Airlines）表示，由於新冠疫情繼續影響旅行需求，如果政府沒有延長針對航空業的援助計劃下，該公司將在10月份減少40,000名員工，包括19,000名非自願裁員。

「如果國會繼續陷入停滯，兩黨無法就新一輪的疫情救助方案達成一致，總統將採行動解決問題。希望我們能為航空公司提供援助，並防止其中一些員工免於休假。」梅多斯在接受《Politico》採訪時說。

但他建議，盡可能採取立法行動，而不是由總統使用緊急權力。他說：「我認為，這將需要《CARES法案》。」指的是國會今年早些時候通過的3萬億美元冠狀病毒援助，救濟和經濟安全（CARES）法案。

通過該法案，美國多間航空公司共獲得了250億美元的資金，意在支持薪資支付並保護就業直至9月。隨著這部分資金耗盡而航空出行並未復蘇，航空公司和工會正遊說美國政府，尋求新的250億美元救助，以保護該行業至明年到3月。他們希望明年3月分時候，旅行需求會有所反彈。

梅多斯指，他已經與美國航空、聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）的高管們進行了交談。

美國航空在一份聲明中說：「我們將繼續與美國政府及國會兩黨支持者合作，並希望及時達成解決方案。」聯合航空公司警告說，可能會裁減36,000個工作崗位。而達美航空週一表示，將有假1,941名飛行員放無薪假，其他崗位員工的削減人數則尚未詳細公佈。

「行政命令不會挽救我們的工作，」空乘協會（Association of Flight Attendants-CWA）國際主席薩拉·納爾遜（Sara Nelson）對包括美聯航在內的19家航空公司的工會會員說。她在推特上說：「絕對需要國會採取行動來滿足所有工作要求。」同時補充說：「很高興看到白宮希望重新開始談判。」

「不幸的是，全球多個地方繼續出現COVID-19傳播，並給我們的行業造成了嚴重破壞，對航空旅行的需求並未如預期般恢復，」主要遊說團體Airlines for America在一份聲明中表示，並指出航空業如沒有額外的幫助，將面臨裁員和減少航班。