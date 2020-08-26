（Susie編譯）如果深扒一下華盛頓州政府的隱秘角落，你會發現很多分管公墓、排水基礎設施、蚊蠅，和防火的細分區域。而據華州審計辦公室透露，這些區域多數都違反了華州法律，從未上交過年度財務匯報，闡述怎樣分配納稅人的稅款。如果再沒有強有力的措施，這種知法犯法的行為還會繼續。

不過近幾年來，整治這些「逃審」區域的各方壓力已經在造勢。一個小高潮就是2019年春天，由《King 5》新聞調查，以及緊接著州政府查出金縣污水處理第5區專員對納稅人金錢使用不當一案。

這項調查之後，審計辦公室又發現全州污水處理資金50萬美金中的41萬3都流入了私人的銀行賬戶，而戶主正是前專員艾倫·托馬斯（Allan Thomas）的家人。托馬斯及其妻子很快以郵件欺詐的罪名被捕，初審將於今年秋天進行。

華州審計員帕特·麥卡錫（Pat McCarthy）和州內立法工作者正在協同合作，計劃今年通過一項強制政府提供財務信息的立法。而這項工作目前也體現了一定的成效。

自2019年5月以來，華州未被審計的政府部門已經從40個下降到了15個。麥卡錫說，在前幾年，這個數字甚至更高。隨著審計工作在這15個政府部門中的進一步推行，這一數字還會繼續下降。

與此同時，麥卡錫的辦公室也公佈了針對污水處理第5區的審計報告，這是它自2016和2017年因缺乏財務匯報而被認定無法審計以來的首次突破。該辦公室還在本月發布了針對皮爾斯縣（Pierce）污水處理第23區的審計，這也是15年來的首次。

麥卡錫在採訪中指出，「任何動用公共資金的本地、州級和聯邦政府部門都需要對資金的去向負責。這個問題不是一句“放心，我知道這錢該怎麼花” 就能解決的。」

華盛頓州法律要求所有本地政府部門每年都要提交財務信息報告，並且每3年接受一次審計。但很多當地政府部門規模著實過小，且不少工作人員都沒有接受過專業培訓。

與此同時，強制一些不情願的政府部門提交財務匯報也不是件容易的事，因為審計辦公室沒有執法權力。

華州審計辦公室的立法和政策主任斯科特·尼爾森（Scott Nelson）指出，今年以前，唯一真正的強制措施也就僅限於讓司法部長辦公室解散一些違法的政區。而這樣的做法對那些拒不配合的地方政府來說，相當於「要不是死刑，要不是無罪」。

而華州官員對此也很為難，因為很多規模極小的政府「初衷是好的，只是對必須配合審計，還要做會計工作感到力不從心」。像一些很小的公墓和蚊蠅管理政區，甚至連一台像樣的公用電腦都沒有。

因此，審計辦公室與立法機構合作通過了眾議院法案2588，今年夏天生效。新法案賦予縣和州政府權力，一旦發現不配合審計的政府部門就沒收其相關資金。

支持這項法案的民主黨眾議員格里·波萊特（Gerry Pollet）指出，該法案最初的版本是要求所有特殊政府部門的官員們提供財務公開報告，就像其他立法和政府官員一樣。但當議會通過法案時，這項條款被廢除了，現在波萊特想把它重新搬到枱面。

波萊特指出，污水處理政區的委員和其他當地政府官員們作出的決定很可能直接影響當地房地產的價值。如果財務信息不公開，我們很難確定這些當政官員會不會從中獲利。

金縣的市政議員裡根·鄧恩（Reagan Dunn）表示支持這一規定，並稱「增加透明和監管力度從來不是件壞事。」他同時指出，華州立法機關還可以將一些繳稅混亂的地區更加合理化，並且提供小型政府部門內人員的專業性培訓，「這些崗位上有農民，有家庭教師協會（PTA）代表，甚至還有青少年。這些人都是沒有受過市政專業訓練的。」