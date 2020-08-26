（JY編譯）週一，西雅圖公立學校（Seattle Public Schools）的負責人丹妮絲·朱諾（Denise Juneau）說，他們已經聽取了家長和老師的意見，以改善學區秋季的遠程學習計劃。朱諾在接受《KOMO》新聞採訪時說：「我認為我們系統中的每個人都知道，我們需要從（因新冠疫情）以春季開始的緊急教育方案（網課）中做得更好，並為學生和家庭提供更一致和可預測的體驗。」

主要的變化是學校將有更多的現場教學，同步的開始/結束時間，以及更多的在線課程和為在職父母提供的資源。朱諾說：「在全國范圍內，公共教育處於艱難時期，我希望人們知道我們自從不得不關閉校園以來就一直在進行規劃。」校區和西雅圖教育協會（Seattle Education Association，SEA）仍在就秋季計劃的最終細節進行談判。朱諾表示，他們即將完成談判。目前已知，1 -12年級的開學日是9月4日，而學前班和幼兒園的開學日是9月8日。

為有特殊需要的學生提供面授課程

據SEA的一位發言人稱，他們正在協商的主要問題是╴確保為教職員和學生具備安全和健康的學校環境。因為該學區計劃為有特殊需要的學生在校內提供面授課程。

朱諾說：「因為只為有特殊需要的學生提供面授課程，所以採用小班教學形式上課。」即面授課程僅適用於那些作為「個性化教育計劃」（Individualized Education Program）中的學生。朱諾預計少於兩千名學生將有資格參加這計劃。

被問及如果在面授課程中有學生或教師確診感染新冠肺炎，當局是否有應對計劃時，朱諾說，他們將繼續遵循衛生標準，並隔離任何密切接觸者。

確保每位學生擁有足夠的設備及互聯網上網課

朱諾說：「我們的目標是確保我們學區中的每個學生都有一台設備。」她表示，在今年春天的時候，學區為大約50%沒有設備的學生提供設備。她指，他們已經訂購了更多的設備，但由於全國各地的需求，目前有大量積壓。當學區收到設備時，他們會根據需要優先分配給學生。根據其網站，該學區將於9月開設八個資源中心，以幫助分發這些設備。

本月早些時候，公共教育主管克里斯·瑞克達爾（Chris Reykdal）表示，該州通過《 CARES法案》獲得了880萬美元的資助，他們將用這筆錢為6萬多名學生接通互聯網。

有關評分

董事會於今年夏天早些時候，採用了一項評分政策。對於小學學生，他們將保持以標準為基礎的評分方法，並獲得老師的評價。對於初中和高中學生，將獲得從「A」到「C-」的等級評分。朱諾說，學生的參與程度不會影響評分，也不會因缺乏資源而對學生進行處罰。

朱諾說：「我們想確保對無法控制情況的學生不會造成任何傷害。因此，我們有從『A』到『C-』及『未完成』的評分成績。獲『未完成』的學生，可能之後需要補上。」

有關「學習豆莢」

所謂的「學習豆莢」（learning pod）或「大流行豆莢」（pandemic pod）正在全國各地興起。一群有能力聘請私人導師或老師，進行「面授」課程學習的一小群學生。隨之而來的問題是，那些無法負擔得起私人教育課程的學生被「落伍」。

朱諾說，「學習豆莢」會增加公共教育中的不平等現象。她希望父母通過「學習豆莢」，教給孩子有關平等教育的相關議題。她說︰「有關『學習豆莢』的想法，我想說，我們正處於種族平等的新時代。我們有一個強大的策略計劃，致力於種族平等。我想請父母們和學生們一起深入了解、找出並討論種族平等與特權和權力有關的問題。」

為了向無法負擔家庭提供豆莢的替代品，朱諾說，他們正在與社區組織合作。

有關在戶外或社區組織中學習

朱諾指他們正在與社區組織和社區中心討論如何獲得訪問權限。她表示，最近通過了一項決議，開始探索戶外學習和其他通過遠程學習的創新方式。她說︰「所有這些都有待確定。我所知道的是，至少在學年開始之前，我們需要善於遠程學習，並以一致且可預測的方式提供服務，這就是我們目前的目標。我們將繼續致力於解決一些問題，例如我們如何在城市中遷移（活動），我們與誰合作以及我們如何確保可以為學生家庭提供服務。因為我們知道這是非常必要的。」

有關決定何時或如何重新開放校園

朱諾說，他們並沒有具體的計劃，作出的決定都會符合西雅圖╴金縣公共衛生部門的建議。「我們將遵循科學、遵循數據和遵循公共衛生的指導。」