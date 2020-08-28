西雅圖和金縣公共衛生部發起了一項由疾病預防控制中心資助的全縣研究，以了解有多少金縣居民的血液中已有抗體。抗體可顯示您是否曾經感染過導致COVID-19的病毒。它還會幫助研究人員了解其他有關病毒擴散的重要信息。以下是組織者針對此次活動的問題答疑：

常問的问题

問：参加此研究需要做什麼？

答：有下列幾個步骤，過程非常簡單——

請於本周六8月29日，在早上十點到下午五點之間，前往Tyee高中，地址：4424 S188th St, SeaTac, WA 98188

公共衛生部門的員工可以協助你和其他家庭成員完成一份線上調查

然後會從你的手指取幾滴血樣做抗體測試

稍後，您會收到檢測結果和每戶一張20美元的禮券

問：我必須參加嗎？

答：不是必須。這是一項志願研究。您的參與是非常重要的, 可以幫助公共衛生部門了解COVID-19是在何處以及如何擴散。這些信息可以幫助我們減緩疾病的擴散和有助於挽救生命。

問：我要去哪裡做手指取樣的驗血？

答：這個週六八月二十九日，在早上十點到下午五點之間，可以前往 Tyee高中(4424 S188th St, SeaTac, WA 98188)做一個快速血液檢測。

問：這和進行常規的COVID-19檢測一樣嗎？

答：不一樣，這是抗體檢測。抗體檢測不同於那種可告訴您目前是否感染了COVID-19的檢測。抗體檢測是檢查您之前是否感染過COVID-19。這個檢測只是驗血，而要確診感染COVID-19的檢測是用棉花棒在鼻腔取樣檢查的。

問：如果我生病還还可以做抗體檢測嗎？

答：可以。

問：我需要戴著口罩来做抗體檢測嗎？

答：需要。這是為了保護您和檢測人員。為了您的安全，所有員工也會穿戴防護裝備。

問：如果我去檢測站，我需要下車嗎？

答：您可以待在車上。只需要摇下窗户，伸出您的手，我們會取樣幾滴血。如果您願意，可以打開車門以便更容易收集血樣。您也可以去檢測站的步行區驗血。

問：你會如何取樣驗血？

答：一名公共衛生部的員工會使用一根非常細的針在您的手指上扎一個小孔，來取幾滴血樣做檢查。

問：指尖會疼嗎？

答：會有一點點的痛但只是很短暫的時間 – 就像是被别針扎到手指一樣。

問：你們在我的血液中尋找什麼？

答：我們在尋找被稱為抗體的物質，有抗體代表您已經感染過COVID-19。抗體是人體免疫系統在偵測到有害物質時產生的蛋白質。有害物質的範例包括微生物（細菌，真菌，寄生蟲和病毒）和化学製品。我們使用的這個檢測在尋找因感染COVID-19的冠狀病毒而產生的抗體。

問：你們會把檢測結果告知我嗎？

答：會的，一旦有結果後會立即依據您選擇的方式（簡訊，電子郵件或電話）通知您。

問：我的結果有什麼意義？

答：此抗體檢測可以查出您是否已經感染過COVID-19。對於大多數人來說，如果您已被感染過，則會有一些抗體抵抗COVID-19的再次感染。目前還不清楚該保護力能持續多久。即使您的抗體檢測是陽性，您再次感染COVID-19的可能性雖小但還是有可能。即使您的抗體檢測是陰性，您曾經得過COVID-19的可能性還是有些许，只是這抗體檢測不全然準確。少數人可能會得到“模棱兩可”的結果，這意味着该检测无法确定您的血液中是否有抗体存在。

問：抗體檢測準確嗎？

答：我們的檢測非常好。我們藉由篩查所有血液樣本的檢測可偵測出所有已有抗體的人。如果第一次檢測為陽性，那麼我們會再做第二次檢測來確認COVID抗體是否存在。藉由這兩次檢測可以非常準確的判断一個人是否患有COVID-19。如果您有過COVID-19，但抗體檢測是陰性，有可能是因為您的抗體尚未形成。抗體轉為陽性大約需要18-21天。也有可能您是在幾個月前感染過COVID-19，但抗體体水平過低而無法檢測到。

問：參與有什麼好處？

答：參與本次調查可讓我們了解該疾病在本地的情况，進而幫助我們挽救生命。這項調查也會幫助我們得知：

未經診斷而患有COVID-19的情况有多普遍（因為没有症症狀或未被檢測）

是哪些族群感染 COVID-19更多

做哪些活動可能會增加感染COVID-19的風險

我們會為您府上提供一張20美元的禮卡礼卷以示我們對您參與的由衷感谢。

問：參加本調查有壞處嗎？

答：没有严重的坏处。我们只需要您抽出一些时间填写调查表并收集您的几滴血样。当我们扎您的手指时，会有些微的疼痛。虽然極不可能，但也有些许可能在扎针处引起伤口感染。

問：您會如何保護我的信息安全？

答：我們會遵守健康隱私規則並竭盡所能確保您所有資料的私密性和安全性。您的所有調查回答都是安全和保密的，只有經培訓過可使用機密資料的人员才能看到您的回答。我們使用加密技術來保存資料，并且僅公開分享總結的摘要，因此無法識別回答是来自特定的家庭或個人。我們決不會要求您提供任何例如社會安全號碼，信用卡，銀行帳戶資訊或捐款的資料。有了這些保護措施，您的個資就不可能被竊取。

問：我在哪裡可以了解更多有關COVID-19的信息？

答：有關調查的相關問題和答案，請上“西雅圖和金縣公共衛生COVID-19”網站，歡迎前往——https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx

最後，如果您或其他人需要就是否感染Covid-19進行診斷性檢測，歡迎前往以下地點進行檢查：

https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/COVID-19-testing-locations-CH-Simp.ashx