西雅圖市將舉辦第一場講座(後續會有一系列的講座),為無證移民和 DACA 接收者提供與移民律師見面的機會。這一法律諮詢處是由 King County Bar Association (KCBA) 和American Immigration Lawyers Association Washington Chapter (AILA-WA) 與 Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs(OIRA,西雅圖移民與難民事務辦公室)共同發起 ,並將透過一系列的安全的線上視訊會議進行活動。

無法支付 DACA 續簽費用,並且在西雅圖居住或工作或上學的個人可獲得費用獎學金。非營利組織 El Centro de la Raza 負責獎學金申請的流程。

在 6 月 18 日Supreme Court of the United States(SCOTUS,美國最高法院)下令 Department of Homeland Security(DHS,國土安全部)將 Deferred Action for Childhood Arrivals(DACA,童年入境者暫緩遣返手續)項目恢復到 2017 年的原狀後不久,在總統試圖終止該專案之前,OIRA 就已開始組織這些講座。然而,DHS 不顧 SCOTUS 和其他的聯邦法院強制全面恢復 DACA 計畫的命令,於近期宣佈了一系列對 DACA 計畫的全面更新:

DACA 身份續簽僅將持續一年,而不是之前的兩年。

DHS 將不接受過去從未獲得過 DACA 個人的初次申請。

DHS 將限制當前 DACA 接收者出國旅行的許可申請(稱為「提前離境許可」),除非有「特殊情況」。

「Trump 政府最近的殘忍舉措是所有美國人在近期遭遇的一連串的挫折中所遭用的另一重大挫折。」市長 Jenny A. Durkan 表示。「DACA 計畫為無證移民提供了上學、幫助社區和維繫家庭的機會。Trump 的這一行為不僅不符合公共政策,而且似乎違背了法治和最高法院的最終決定。」

第一家遠端法律諮詢處將於 8 月 31 日星期一下午 4 點至 7 點開放。因為 U.S. Citizenship and Immigration Services(USCIS,美國公民及移民服務)目前仍接受 DACA 續簽申請,因此諮詢處將提供機會讓移民律師對申請人的續簽包進行審核。支持者強調準確的填寫申請表將防止對續簽申請的可能的延誤、拒絕或否決。

儘管 DACA 為接收者提供了臨時保護,但它並不會讓他們踏上合法的永久居民身份(綠卡)或成為公民的途徑,而且將來可能會被撤銷。出於所有這些原因,OIRA 也建議對無證個人(包括 DACA 接收者)進行其他形式的移民救濟篩查。每個人將有半小時的時間與律師會見。

各研究估計,經過法律服務機構篩查的 DACA 接收者中,有 20% 至 25% 的人有資格獲得更永久的身份。其中包括 U 簽證、特殊移民青少年身份、家庭移民、Violence Against Women’s Act(VAWA,反對對婦女施暴法)下的救濟,甚至公民身份。即使一個人在最初申請 DACA 之前經過了徹底的篩查,但是個人情況或移民政策的變化可能意味著目前有新的救濟形式可以使用。申請者需要在此註冊一個時段:https://forms.gle/6AjGXqvZfqbncDHe7.

本次合作舉辦的系列講座是由 Council President(議長) M. Lorena González 撥給 OIRA 的 375,000 美元提供資助,旨在進行「快速反應」的協調。這筆資金還有助於使移民瞭解 Trump 政府令人困惑的「public charge(公共負擔) 」法規以及其他反移民舉措。

「為我們的移民和難民社區提供支援仍然是極為重要的,尤其是在大流行病疫情加劇不平等且 Trump 政府持續針對移民進行攻擊的時候,」議長 González 表示。「許多家庭被排除在聯邦援助計畫之外,這意味著我們需要更多的互助,地方政府也需要介入。我們社區內的無證移民可以參加這些免費的遠端法律諮詢,瞭解他們所享有的權利和保護,並可以接觸到移民律師和其他資源。感謝 OIRA,感謝你們在這個充滿挑戰的時期繼續舉辦這些遠端講座,並展現西雅圖永遠歡迎所有社區成員的精神,不論他們的移民身份。」

如要申請 DACA 續簽獎學金基金,請造訪:elcentrodelaraza.org/get-help/daca/。

後續法律諮詢處的具體情況還有待確定。有關西雅圖市針對 DACA 進行之工作的更多資訊以及未來諮詢處的更多資訊,請造訪:www.seattle.gov/daca。