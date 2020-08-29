市長詹妮·杜爾坎（Jenny A. Durkan）已簽署一條行政命令 ，將對西雅圖市的住宅，非營利和小企業租戶暫停驅逐令的期限延長至 2020 年 12 月 31 日。Office of Economic Development （OED，經濟發展辦公室） 透過第三輪Small Business Stabilization Fund為受 COVID-19 影響的額外 72 家小企業提供了 10,000 美元的贈款。迄今為止，OED 已透過該基金向 469 家小企業提供了 10,000 美元的贈款。

「毫無疑問，我們的居民和企業都感受到了 COVID-19 大流行和由此引發的經濟危機所帶來的深遠影響。這種大流行性疾病讓人們失業，讓家庭難以維持生計和支付房租，並導致我們最受歡迎的一些小企業永久歇業。」市長杜爾坎說。「暫停驅逐是我市擁有的一項重要工具，可以將人們留在自己的家中並使企業持續運轉。西雅圖率先制定了我國首批救濟措施，因此，在此非常時期，採取諸如驅逐暫停令之類的措施至關重要。這些努力，加上我們過去幾個月來為數百家小企業提供的直接財務救濟，對於幫助我們社區度過這場風暴至關重要。」

西雅圖實行暫停令期間，除非對社區的健康和安全構成迫在眉睫的威脅，否則產權擁有者不得向法院發出終止租約通知書或以其他方式發起驅逐行動。該命令還禁止收取滯納金，並且與 州長英斯利的聲明配合，禁止在 10 月 15 日之前增加租金和保證金。在暫停驅逐期間收到驅逐通知的租戶應致電Renting in Seattle熱線： 206‐684‐5700 或上網 提出投訴。

暫停非營利組織和小企業驅逐將影響每個機構中擁有 50 名或更少僱員的獨立企業，州非營利組織和 501(c)(3) 非營利組織。除了暫停驅逐，該命令還禁止符合條件的小企業和非營利組織由於在暫停期間延遲付款而產生滯納金，利息或其他費用。

必須出庭的住宅、非營利和小企業租戶應使用暫停令進行辯護。如租戶沒有出庭，法庭可批准延期聆訊，在暫停令解除後，容許有關事宜在較後日期進行聆訊。

OED 透過第三輪 Small Business Stabilization Fund 向另外 72 家企業提供了 10,000 美元的贈款。 在 2020 年 3 月，OED 迅速啟動了 Small Business Stabilization Fund，為受 COVID-19 影響的小企業提供緊急資金。由於 OED 已收到該基金第一輪的近 9,000 份申請，因此 OED 並未重新開放第二輪和第三輪的申請程序。OED 對位於高流離失所風險地區的企業進行了優先處理。要獲得 Small Business Stabilization Fund 的資格，企業必須具有實體位置（包括食品卡車或農民的市場攤位），且必須擁有五名或更少的員工，且企業主的收入必須等於或低於地區平均收入的 80％ 。

透過聯邦Community Development Block Grant (CDBG) 和私人捐款， Small Business Stabilization Fund 已為 469 家小企業提供了 10,000 美元的贈款，其中 80％ 的贈款用於高流離失所風險社區的企業。此外，超過 70％ 的受助企業主非白人。

點擊此處，查看 Small Business Stabilization Fund 所有 469名受助方的 OED 資訊儀表板。

「當您支持一家小企業時，您就在支持許多家庭和我們的社區。我感到自豪的是，我們的辦公室已經能夠透過使用聯邦資金和私人捐款在全市對 469 家小企業進行投資，」OED 負責人李伯說道。「這些贈款正在幫助企業度過這場前所未有的危機，支持其僱員和家庭，並繼續為我們的社區服務。」

Small Business Stabilization Fund 第三輪受助人的完整名單可在此處找到： https://durkan.seattle.gov/2020/08/mayor-durkan-extends-moratoriums-on-evictions-of-commercial-nonprofit-and-residential-tenants-through-the-end-of-the-year/