（JY編譯）美國勞工部週二發布的預測顯示，由於活躍勞動力的急劇下降和人口老齡化，未來十年的就業增長速度將會大幅放緩。勞工統計局（Bureau Of Labor Statistics）估計，在2020年到2029年期間，預計美國經濟將淨增600萬個新工作崗位，達到1.688億。年增長率僅為0.4％。相比之下，2009-19年期間的年增長率為1.3％，這得益於2009年中期開始從大蕭條中復甦，該次最終成為美國歷史上最長的經濟擴張周期，直到今年2月因新冠疫情才結束。

緩慢的增長速度還不包括新冠狀病毒大流行的影響，這場大流行已導致經濟損失超過2500萬個工作崗位，而後來由於抗​​擊新冠病毒疫情的一些限制有所放鬆，使得一些員工得以復工。勞工部的數據顯示，截至7月份，仍有約1630萬工人失業，比大流行前的水平多出近1100萬人。該部門同時指出，這場疫情可能會為經濟帶來「新的結構性變化」（new structural changes to the economy），並將在未來的預測中對此加以考慮。

除了新冠病毒大流行之外，由於人口結構的變化和部分技術變化帶來的生產率的急劇提高，預計創造就業崗位的速度將放緩。當局預計就業增長將集中在醫療保健領域，在預計增長速度最快的前20個行業中，該領域佔據了5個。該部門預計，到2029年時，醫療保健支持職業將增加近160萬個職位，增長高達22.6％。其中個人護理和家庭健康輔助職業可能成為增幅最大行業。另外，食品製備和服務職業預計將增加100萬個職位，但由於該行業受到防疫措施如「居家令」而受到影響，預計的數字可能會改變。

此外，隨著技術的進步，專業行業、商業和科學服務領域也有望獲得增長。預計社區和社會服務行業的工作崗位將增長12.5％，而計算機和數學職業則預計將增長12.1％。可是，製造業面臨著最嚴峻的前景，由於「製造業將採用新的提高生產率的技術，例如機器人技術和國際競爭因素」，該行業預計將減少448,800個工作崗位。

根據最新的預測，預計勞動力參與率將從2019年的63.1％下降到2029年的61.2％。在大流行時代之外，工人們被故意從勞動人口中帶走（減少），以減緩病毒傳播，上一次參與率如此之低是在1975年末。另一個導致勞動參與率下降的原因是，到2029年，所有「嬰兒潮」時間的人都將超過65歲，他們都達退休之齡，而55歲以上工人在勞動力中的佔比會更高。 與此同時，生產率預計將從過去十年的1.1％增至1.8％，這反映了「預計在使用勞動力和資本投入方面的商業投資和效率提升的前景」。但未來十年大的經濟增長年率可能從上一個十年的2.3%放緩至1.8%。