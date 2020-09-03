中僑基金會高級經理李紹明(右)頒發金盃獎後，與溫哥華影視人協會理事杜港勝(左) 及李世雄(中)合攝。

(溫哥華消息) 由中僑基金會主辦的第三十五屆中僑百萬行籌款活動，今年因受新冠肺炎疫情影響，改於網上舉行，結果反應依然熱烈，籌得超過 $238,000善款。

溫哥華影視人協會，在過去20多年來，一直都全力支持一年一度的中僑百萬行，不但由會員組隊參加步行籌款，更在百萬行的現場擺設義賣攤位籌款。

今年溫哥華影視人協會繼續支持中僑百萬行，並籌得超過5,000多元善款，因而再次獲得中僑基金會頒發團體組别的金盃獎，溫哥華影視人協會理事杜港勝及李世雄，代表該會接受獎盃。

溫哥華影視人協會是加拿大溫哥華華人文化團體， 1995年2月19日成立，首批登記會員68人，宗旨是希望通過該會使來自香港的影視界人士集結在一起，共同參與社會公益活動及聯誼活動,增進會員間的瞭解與感情。首屆委員13人，包括岳華、顧嘉煇、李琳琳、黃淑儀、陳維英等。至今該會會員接近二百人，雖然有部份會員已回流香港，但仍有很多本地會員積極參與會務。 由於今屆溫哥華影視人協會會長徐聖祺，較早前以個人身體健康理由，請辭會長一職，該協會目前會務，暫由2位副會長陳美美和李寶安，以及全體理事繼續執行，直至選出新會長。溫哥華影視人協會今屆理事成員包括黃耀德、黎家毓、田沃豐、杜港勝、吳小雲、安偉琪，李世雄、徐永光、葉婥敏和胡翠芬。

