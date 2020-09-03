（JY編譯）民主黨議員週二發布的一份報告稱，旨在幫助美國小企業度過疫情衝擊的6590億美元由納稅人出資的援助計劃中，有上萬筆價值數十億美元的貸款可能遭受欺詐、浪費和濫用。

眾議院新冠狀病毒危機特別小組委員會說，一些從「薪資保護計劃」（Paycheck Protection Program）中獲得了貸款的企業，違反了該計劃的規定，涉資金超過 10 億美元。委員會主席詹姆斯·克萊本（James Clyburn）表示，特朗普政府本應採取更多措施防止欺詐行為。克萊本說︰「納稅人根本不應該在迅速為需要援助的企業和浪費聯邦資金之間做出選擇。而且有簡單的步驟讓政府採取，來改善監督並減少欺詐行為。」

《路透社》的報導指出，美國國會在春季批准總額高達3萬億美元新冠疫情紓困計劃後，國會中的民主黨議員和特朗普政府在新一輪財政援助來提振經濟方面處於僵持狀態。財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）告訴委員會，他認為美國經濟正在強勁復甦，但表示政府需要提供更多救助。努欽說：「我和總統都想採取更多的財政刺激計劃。」

自8月初以來，國會民主黨和特朗普政府一直無法彌合各自擬議的救濟方案之間超過1萬億美元的差距。

姆努欽說，他願意向州和地方政府提供更多資金，但一個關鍵癥結所在，他相信它們「囤積」（hoarding）先前的援助金。努欽稱，聽證會結束後，他將致電眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi ），商討有關新一輪刺激法案。

截至8月8日，該PPP計劃通過美國小企業管理局（ Small Business Administration，SBA）提供了超過520萬筆可寬恕（免除）貸款。SBA並未立即回應置評請求，但其內部監管機構也發現有關潛在PPP欺詐行為有「明顯跡象」（strong indicators）。

特朗普政府表示，在美國經濟因新冠狀病毒而引起的經濟困境之際，PPP計劃已挽救了約5,100萬個工作崗位。但經濟學們指，該計劃實際挽救盡的就業機會可能只有100萬到1400萬之間。