（JY編譯）由美國廣播公司第七頻道（ABC7） I-Team獲得的聯邦情報警報顯示，聯邦調查局（FBI）已向芝加哥地區的警察局發出了不祥警告，指將近三十多個冷血的街頭幫派已達成一項協議，「將對任何在公共場合以武器執法的警察『就地開槍』（shoot on-sight ）」。

聯邦調查局官員在8月26日發給芝加哥警方的「情況信息報告」（situational information report）指出，「這些幫派成員一直在積極搜尋並拍攝警察執法的畫面。」其目的是捕捉到警察對任何人使用武器時，立即對該警員進行「就地開槍」，以引起全國媒體的關注。根據調查人員的說法，基於警察情報的警報，無論情報有多麼不明確，他們還是會分發給執法機構，尤其是當它們威脅到警員時。據報導，2FBI的這一「潛在活動警報」（Potential Activity Alert）來自一個信息有限且無法確定可靠性的聯繫人。這可能意味著該信息來自警方的街頭線人、正在進行的案件中的合作證人，或者來自通過竊聽或其他監視記錄中得知。

據報導，這30多個街頭幫派包括︰全球最大的西班牙裔和拉丁美洲裔、最兇殘的幫派╴拉丁王（Latin Kings）、芝加哥第二大也是最古老的街頭幫派╴罪惡領主（Vice Lords）、芝加哥最強大及最複雜的街頭幫派╴黑石民族（the El Rukns and Black P Stones.）等。

芝加哥警察局（CPD）局長大衛·布朗（David Brown）說，對於服務（警察）和受保護者（市民）來說目前正在全面處於「無法無天」的社會。布朗週一（31日）沒有對聯邦調查局的警告直接發表評論，但他說目前警察面臨的危險是真實的，而且還在增加。他說道：「在一年內51名警官遭槍擊，我認為這是芝加哥歷史上任何一年的3倍。」對於警察的襲擊激增使他清楚地表明︰「人們正在尋求損害警察。」他說︰「我們需要警務人員，並且作為社區成員，我們需要大力反對違法行為。」

芝加哥警方在給I-Team的聲明中說，CPD已知道也認真對待有關街頭幫派對警察的安全構成的威脅，並表示將採取一切必要措施來保護CPD的每位警察。

芝加哥經歷了一個令人毛骨悚然的週末，其中有54人被槍擊，其中包括2名芝加哥警察。該2名警員沒有生命危險，但有造成10人死亡。