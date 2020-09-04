（JY編譯）據《Kiro7新聞》報導，華盛頓州犯罪實驗室在非常仔細地檢查後發現，一些證據被甲基苯丙胺污染（methamphetamine）。有指這可能使成數千件案件因此陷入法律危險之中。該州犯罪實驗室的官員證實，少數證據樣本在再次檢測後發現已被污染。但是，還有數千件證據樣本也可能遭到了污染。

據《Kiro7新聞》，這不是第一次有人對州犯罪實驗室的結果的準確性提出疑問。一項內部調查發現了華盛頓州犯罪實驗室的一個過失，該過失影響全州3,800多個刑事案件，其中大部分是DUI（driving under the influence，可指酒駕或藥駕）。

一名貝爾維尤（Bellevue）的辯護律師約翰·泰姆奇申（John Tymczyszyn）說：「這顯示出實驗室的草率和不稱職。實驗室是一個必須要無菌環境的地方。」泰姆奇申表示，相反，研究人員發現證據樣本被甲基苯丙胺污染了。

泰姆奇申說：「DUI、車禍、危險駕駛引致他人死亡、性侵案的等證據樣本和屍體，都是由實驗室進行測試以確定死因。該實驗室有成千上萬的受影響案例和歷來的過失問題。」就在14個月前，《kiro7新聞》就揭示了，國家犯罪實驗室在數百起DUI案件中使用了被召回的血瓶（Blood vials）。

最新失誤事故後，華盛頓州巡邏隊（WSP）表示，犯罪實驗室已被搬移到新地方，並對舊實驗室進行了深層清潔。WSP發言人克里斯·洛夫蒂斯（Chris Loftis）說：「我們正在盡一切努力確保我們可以絕對保證地說︰『結果是準確的。』。」

他駁回了泰姆奇申對實驗室工作的批評。洛夫蒂斯堅稱：「草率的人通常會試圖掩蓋其過失。但我們把它指出。我們進行根本原因分析並給出改正的辦法。」

但是泰姆奇申指那還不夠。他說：「有8宗證實刑事案件，因犯罪實驗室檢測結果出現問題而誤判，可能導致對無辜者的定罪。」因此，他希望州政府採取一些行動。他說道：「這需要全州範圍的調查，並對這個犯罪實驗室的運作方式進行嚴謹的審查。如果華州犯罪實驗室要繼續運作，這是我們絕對必須做對的事情。」

《kiro7新聞》向查詢了皮爾斯縣（Pierce County）的檢察官們，因該縣作為華州最大的縣之一，其犯罪案件證據樣本由該實驗室進行測試。皮爾斯縣檢察官瑪麗·羅內特（Mary Robnett）的發言人說，到目前為止，他們不認為該縣170案件受到影響。但表示他們會保持警惕。