（JY編譯）在警察對卡爾·安德森公園（Cal Anderson）的無家可歸者營地進行清掃之後，抗議者星期二晚上再次來到該地區示威以示不滿。大約有80-100人遊行到西雅圖警察局（SPD）東區分局大樓外，並向大樓周圍幾天前新設的堅固牆壁上投擲了一些燃燒中的物體（flaming objects ）。

西雅圖警方在公園部門的配合下，於週二早上來到卡爾·安德森公園，清理居住在這裡無家可歸者堆積起來的帳篷、床鋪和其他物品。西雅圖警方說，他們在清理行動中還檢獲了一批刀具、斧頭以及其他武器和盾牌。此外警方表示，在行動期間對抗變得激烈，有7人中被捕。

內特·麥克雷（Nate McRay），曾與住在公園裡的人在一起，說這次的掃蕩行動是在沒有太多通知的情況下發生。「這個行動不會結束，」麥克雷說。「今天早上九點，（警方）再次將他們（無家可歸者的物品）清除。」

根據公園部門的說法，自6月30日起，卡爾·安德森公園已關閉，以便當局有機會清理因最近抗議活動而造成的破壞。他們表示，警方多次接到舉報電話，指有人在公園內焚燒垃圾，因此決定正式再次清掃該公園。

在向《KOMO新聞》發送的長篇聲明中，公園部門說：「居住在附近的居民報告說，由非法火災和燃燒的物品產生的煙霧，導致他們的呼吸問題。出於消防員的安全和進出問題，消防人員無法安全地撲滅這些非法火點。」

對於麥克雷而言，從長遠來看，這種掃蕩意義不大。他說：「這是不明智的做法，因為它會馬上回來。帳篷營地可能會再次被搭建，因為他們（無家可歸者）都在深夜在公園內搭帳篷建營地，他們知道該怎麼做，也知道如何利用資源。」

清理行動激怒了在附近已經好幾個月，抗議警察過度暴力執法及要求削減西雅圖警局預算的抗議者們。一小群聚集在公園東側的抗議者表示不滿，並說警察不應該這樣做。同時，麥克雷說，這只會延長不可避免的抗議活動。麥克雷稱：「這將再次發生，我們（示威者）將再次獲得更多捐款。西雅圖人民希望這種情況發生。」

在《KOMO新聞》從公園部門收到的聲明中得悉，將有公園部門的工作人員，每天都會在公園工作，以使人們知道公園已經關閉。截至週二晚上，公園內已經出現了一些帳篷，但數量不及以前。

東區分局附近新建的堅固牆壁

在過去幾個月來的抗議活動中，SPD的東區分局一直被示威者視作攻擊目標，在上週未進行了改建。當局在大樓外，設有混凝土屏障並在屏障上加裝了鐵絲網圍欄。

西雅圖交通運輸部的工作人員在週六（8月29日），在東區分局大樓外安裝了鐵絲網圍欄，並對一些地方焊接起來。市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan）辦公室的發言人告訴《KOMO新聞》，在本週早些時候的抗議活動中，一名示威者在有警察仍在警察局的情況下縱火，然後其他人試圖使用速乾水泥封鎖大樓。該名縱火者已被捕。其後，SPD要求加建「隔離牆」。

杜肯辦公室在一份聲明中說，此舉是為了「保護設施不受縱火和其他襲擊的損害，保護駐紮在該地區的警察，並保護居住在該地區附近的居民和社區成員。」

對此，《KOMO新聞》在國會山附近進行了訪問，發現民眾對「隔離牆」有不同的反應。

市民喬什（Josh）說：「我認為這是阻止暴力或與警察發生任何抗議僵持的好方法。這是保護建築物且避免死傷事件發生的一種方法。我完全不介意。」

話雖如此，但大多數人對《KOMO新聞》表示不同意，稱其發送了錯誤的信息並且「毫無用處」。

本·塞爾科姆（Ben Sercombe）說：「他們只是試圖做一場表演，演出一些保守的想法（conservative idea），即西雅圖正在遭受攻擊。但它並沒有。」「隔離牆」外，是一群要求削減SPD50%經費的示威者。

一些居民認為，該部門需要建造溝通的橋樑而不是「隔離牆」。塞科姆補充說︰「你不能把你的問題圍起來。你需要解決核心的問題。我們對警察部門現時的狀況感到不滿意。我們不接受SPD處理示威的手法。」

然後就是改建的費用問題。塞科姆和許多其他市民都想知道，「隔離牆」花了納稅人多少錢。對此，市長辦公室在一份聲明中表示：「現在還無法為在東區分局外安裝的建築物進行成本估算。因為這項工作是由幾組不同的工作人員完成，每組都有自己的成本跟踪程序。另外，工作人員還沒有提交考勤記錄卡。」

《KOMO新聞》還獲悉，西雅圖消防局以及財務和行政服務局已「採購了額外的滅火器」，並將採取其他措施「固定」其窗戶，作為一項應對措施。