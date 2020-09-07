蓮生活佛29日在西雅圖雷藏寺的週末同修活動後，舉行第279本著作「孤燈下的告白」簽書會。此書的寫作日期是2020年4、5月之間，尚在華盛頓州的防疫居家令期間，非必要不得出門，蓮生活佛禁足在家中，孤燈下靜心完成這本著作。

在同修開示中，蓮生活佛提及，很多人看出釋迦牟尼佛的說法有很多矛盾之處，但這矛盾其實是合情合理、順理成章的，因為佛法的甚深空性義諦，是佛菩薩境界，遠非一般人所能了解，而從世人所熟悉的世間萬象，到佛菩薩的空性智慧，是需循序漸進的向上學習。

新書孤燈下的告白，是蓮生活佛對禪詩的分析。禪詩短短數行，是古時先賢與禪師們刻苦學習佛法，在體悟了般若的空性智慧後，實踐在日常生活中的心領神會，所以往往蘊含大智慧，言簡意賅。蓮生活佛不只提示每首禪詩的要義，更由詩境教人去除煩惱執著，深入般若，有時甚至寫詩應和。

許多佛教徒朗朗上口的心經，經文說「無眼耳鼻舌身意」，這是觀世音菩薩修行深入到了般若的空性境界，六祖也說「本來無一物，何處惹塵埃」，然而，現代社會物欲橫流，世人難以看破、放下，更遑論生活與工作上接踵而來的挑戰，讓人承受著巨大的精神壓力，如何透過佛菩薩的般若智慧來看世間，得到心靈的寬舒清明，遠離負面思想與情緒，此書富含超越常情的智慧雋語，令人深思琢磨。