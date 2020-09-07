過去兩個月，西雅圖市已經進行了超過 128,000 次檢測

西雅圖城市檢測點目前提供全州 15% 以上的檢測

Jenny A. Durkan市長8月24日在到訪 Rainier Beach 高中全市免費檢測點時，宣佈將在西西雅圖Westwood社區 Chief Sealth 高中的體育大樓內擴大西雅圖市的檢測範圍。隨著這一新隨到隨測站點的增加，西雅圖市預計每天將在所有四個檢測點進行約 4,000 個檢測，每月進行超過 75,000 個檢測。

雖然西雅圖市繼續敦促任何有症狀的人接受檢測，但 West Seattle Bridge 的關閉給半島的居民帶來了重大挑戰。Chief Sealth 的位置是推進社區和城市檢測公平的關鍵。

「我們仍被困於大流行病之中，這是幾代人以來所面臨的最嚴重的公共衛生緊急情況。在這一新的常態下，我們必須與人保持距離、儘量減少社交聚會、戴面罩並勤洗手，我們作為個人和社區的行為將切實挽救生命，」Durkan 市長表示。「西雅圖和 Seattle Fire Department（西雅圖消防部）開創了免費且無障礙檢測的先河。透過今天的公告，我們為西西雅圖居民提供了更便利的檢測途徑，同時擴大了整個城市的檢測能力，這是在我們社區遏制 COVID-19 的重要一步。」

「我們在春季成功擊敗了冠狀病毒，我們必能再次擊敗它。隨著 West Seattle Bridge 的關閉，進行檢測變得更加困難，所以這種增添的測試能力至關重要。為第 1 區提供的免費語言無障礙檢測將會帶來很大的不同。若您懷疑自己正在遭受 COVID 相關症狀或已經與 COVID 患者接觸了，請尋求檢測，」Lisa Herbold 市議員（西西雅圖/South Park，第 1 區）

「接觸本市中更多的黑人和土著居民以及其他有色人種（其中很多人把南部當作自己的家）的需求從未如此重要，」Tammy J. Morales 市議員表示（南西雅圖第 2 區）。「我們現在為南西雅圖那些承受全市最高陽性檢測率境況的人們（由其是黑人和拉丁裔社區）所做的工作，可以扭轉這一趨勢，並為我們第 2 區有色人種的生活帶來巨大的改變。」

自 6 月 5 日開始測試以來，西雅圖市已進行了超過128,000 次檢測。在不到兩週的時間裡，Rainier Beach 檢測點現場進行了近 6,000 次檢測。西雅圖市的檢測點繼續在全州總體檢測中占很高的比例，自 6 月以來占了 15% 以上。有了這些檢測點，金郡的十個最高人均檢測區域中，西雅圖市就有九個。

西雅圖市檢測點免費進行檢測，並且無論客戶的健康保險的狀況如何，都不會向其收費。對於投保客戶，UW Medicine 將處理 Medicaid、Medicare 或個人的私人保險。根據華盛頓州法律，保險公司不能針對 COVID-19 檢測收取共付額。 對於未投保客戶，UW Medicine 將直接從聯邦 Families First Coronavirus Response Act Relief Fund 尋求補償，獲取檢測

費用。

客戶可以並且應該線上註冊，以使等待時間不超過 10 分鐘。西西雅圖檢測點的註冊將於 8 月 26 日星期三開始，並且檢測將於 8 月 28 日星期五開始。個人可以在一週五天內進行報名接受測試。所有檢測點的的工作時間為上午 9:30 至下午 5:30。全市所有檢測點都提供翻譯服務，註冊過程中也可要求提供翻譯服務。個人應該首先透過他們的初級護理醫師尋求檢測。

Public Health – Seattle & King County 在整個郡擁有多個檢測點（包括西雅圖），無需註冊申請或註冊要求即可進行檢測。造訪 Public Health – Seattle King County 的網站或致電 206-477-3977 獲取更多資訊。

「對於社區來說，能夠在症狀剛出現時進行檢測是非常重要的，以防止將 COVID-19 傳播給朋友、家人和社區。 大多數人可以並應該透過他們的常規醫療保健提供商進行檢測，而社區檢測點對於那些沒有這一選擇的人來說很重要。我非常感謝西雅圖市協作擴大檢測規模，」Public Health – Seattle & King County 負責人 Patty Hayes 表示。

「這個位於西西雅圖的新檢測點是增加整個社區檢測的取得的另一個重要步驟。檢測點是醫療界、城市、社區和諸如 Seattle Fire Department 等等合作夥伴之間強有力的夥伴關係的絕佳例子。現在，作為一個社區，我們所有人都需要盡自己的力量來減少傳播。重點是要使您家庭的社交圈保持小規模。減少我們社交的人數，即可以減少 COVID-19 的傳播機會。短暫的聚集比長時間的聚集更安全。室外因有微風和開放空間，該類聚集會一般比室內聚集更安全。盡可能地遮住臉部，尤其是在相距不到六英尺的時候。」

Seattle Fire Department 迅速的承擔起了這一新的角色，以便更好的在大流行病期間照顧好整個社區。西雅圖消防人員透過在全市範圍內進行檢測來繼續引領檢測工作。在危機初期，新的試點計畫包括急救人員檢測以及在長期護理機構中進行檢測的 Mobile Assessment Teams，為發展檢測管理方面的專業知識提供了機會。