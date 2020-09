(文 | Joelle Gong)往年西雅圖的夏天,我總喜歡周末去farmers market逛逛,挑把蔬菜、選束花;如果一路嘗些sample,可能回家時手里的袋子也滿滿當當了。本地農夫市場一般規糢較小,價格或許和大超市差得不大,但勝在食物新鮮,以及置身其中濃濃的“社區一份子”感——此外夏天也是難得西雅圖人穿得光鮮亮麗的時刻,逛著菜場,也能欣賞到各路型男靚女。

大多數農夫市場都是夏季限定,等天涼下來、黑夜漸長,他們也不再每周四處擺攤了。今年因為疫情的關系,不少社區的farmers market都被暫停(比如Green Lake附近的Phinney、Magnolia);不過稍作功課後,我們發現其實很多社區的農夫市場仍在有序進行,且都在Covid-19影嚮下制定並實施了新的公共衛生應對方案,以盡可能保障顧客和商戶的安全。

以上是這段時間所有農夫市場的分布圖:

逢周二

Crossroads Farmers Market

Photo: Crossroads Farmers Market Facebook

位於Bellevue Crossroads商區內,最近部分商家仍然不開門,有些冷清的停車場每周二變身熱鬧的集市,可以在此買到各種農產品、烘焙品、新鮮果蔬、鮮花等。特殊時間,主辦方呼籲大家盡量把光顧的時間控制在15分鐘內,帶好口罩;此外每個店家同一時間最多招待兩名顧客,以便大家能夠保持適當距離。還有不少農場提供提前預定直接pick-up的服務。

時間:現在至9月,每逢周二

11:30am – 12:00pm,老人及易感人群

12:00 – 6:00pm,對所有人開放

地點:15600 NE 8th St, Bellevue, WA 98008

網站:https://crossroadsbellevue.com/music-events/farmers-market/

Renton Farmers Market

位於Renton的Piazza公園附近。出於公共衛生考慮,主辦方建議每戶家庭盡量派一位代表前往採購,並歡迎通過手指比劃跟攤主交流(有一點點可愛)。此外,現場還有一個“托兒處”,由來自WSU的志願者為小朋友提供短時的科普session“Healthy Kids Corner”,在家長進去採購的時候陪伴孩子們——每周的主打產品,以及志願者上課的內容都會提前在官網預告。

時間:6月至9月,逢周三3pm-7pm

地點:Burnett Ave S & S 3rd St

網站:http://www.rentonfarmersmarket.com/

主辦方表示market剛開的頭一小時人流量比較大,可能會需要排隊,建議大家耐心等待。不過一般來說5:30以後就沒什麼人了,可以選擇合適的時段前往。

Carnation Farmers Market

Farmers Market Facebook

住在Carnation附近的朋友也可以在周二就近逛一逛。主辦方同樣呼籲一戶家庭派一人前往。與往年相比今年的規糢小一些,但是依舊販售種類很齊全。

時間:7月和8月,逢周二3pm-7pm

地點:W Bird St & Stossel Ave NE, Carnation, WA 98014

網站:http://carnationfarmersmarket.org/

逢周三

Columbia City Farmers Market

Photo: Sea Breeze Farm

肉類、家禽和海鮮選擇最多的季節性農夫市場,可以找到全天候草飼肉(牛、羊、雞)、森林放養肉(豬、鴨)、華州野生鮭魚、阿拉斯加大比目魚及銀鱈魚等。甚至現成歐洲肉醬(不是肉醬意粉的「肉醬」,而是像鵝肝醬的食品,多用以配面包)和油封鴨都有出售。

時間:逢周三3pm-7pm

地點:3631 S Edmunds St, Seattle, Washington 98118

官網:https://seattlefarmersmarkets.org/ccfm

Kirkland Wednesday Market

Farmers Market Facebook

位於Marina Park,每戶家庭可有兩人進入。所有攤位商品都可以在網上提前預定再去現場pick up(詳情可前往官網VENDOR頁面了解)。此外也歡迎有興趣的朋友報名Volunteer,以協助市場在特殊期間的運營。

時間:現在至9月底,逢周三3pm-7pm

地點:Park Lane between Lake & Main St

網站:http://kirklandmarket.org/

Sammamish Farmers Market

今年舉辦場地新搬到Red Barn Farm內。出發前建議了解有哪些參與售賣的商戶,可以提前訂購現場領取;當然Red Barn Farm自己就有很多新鮮果蔬可供選擇。有豐富的農產品、奶制品、烘焙制品供選擇;此外還有冷飲、港式點心等。

需要註意的是請不要帶自家的狗子同去,因為農場里本來就有不少小動物;此外現場沒有對外開放的衛生間,不過有洗手台可供清潔。停車位比較充足,可以容納60輛車。

時間:至九月底,逢周三4pm-8pm

地點:5703 208th Ave NE, Redmond, WA 98053

官網:www.sammamishfarmersmarket.org

Tukwila Village Farmers Market

Farmers Market Facebook

位於Tukwila Village Plaza,離機場很近,由Food Innovation Network組織,旨在幫助從事農業食品行業的移民與難民銷售新鮮蔬果;參與SNAP項目的朋友(SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM)可以享受優惠福利。此外現場還有關於醫療、住房、失業、交通卡等方面的免費咨詢服務。

時間:至10月中,逢周三4pm-7pm,3pm-4pm為老年人及易感人群專屬購物時間

地點:14350 Tukwila International Blvd,

Tukwila, WA 98168

官網:http://foodinnovationnetwork.org/markets

逢周四

Bellevue Farmers Market

離繁華的Bellevue Square不遠,vendor眾多,除了蔬果、烘焙制品、鮮花等,還有Bow Hill Blueberries有機藍莓餐飲制品(比如讓人期待的曲奇藍莓冰淇淋三明治)、西雅圖本地的Bluebird Ice Cream。此外,Bellevue Farmers Market還提供BFM Box——預先搭配產自本地、當季新鮮蔬果等供2-4人享用的組合裝,需要再每周二下午5點以前網上下單(詳情請見官網)。

時間:現在至10月8日,逢周四3pm-7pm

地點:1717 Bellevue Way NE,

Bellevue, Washington 98004

官網:https://bellevuefarmersmarket.org/

Queen Anne Farmers Market

Farmers Market Facebook

組織者頗為用心,為什麼這麼說呢?今年Queen Anne的Farmers Marekt依舊有精心制作的海報,還有相應的文化衫——而往年可愛的設計也可以在官網購買到。規糢和參與商戶與Bellevue部分類似,同樣都有Bow Hill Blueberries和Bluebird Ice Cream,以及本地啤酒等。

時間:至10月8日,逢周四3pm – 7pm

地點:Crockett St W & Queen Anne Ave N

官網:https://qafm.org/

同樣支持提前網上預購現場pick up。

註意,以下三處社區每逢周四也有farmers market,篇幅有限在此就不作詳細介紹了。感興趣的朋友可以分別前往官網查看:

North Bend Farmers Market

時間:至9月10日,逢周四4pm-8pm

地點:400 SE Orchard Dr, North Bend, WA 98045

官網:http://www.siviewpark.org/farmers-market.phtml

Burien Farmers Market

時間:逢周四11am-6pm公眾開放,10am-11am為老年人及易感人群專屬時間;冬季時間另行通知

地點:W 152nd St & 5th Pl SW

官網:https://www.discoverburien.org/new-page-2

Duvall Farmers Market

時間:至10月8日,逢周四3pm-7pm

地點:Taylor Landing, N of Bridge into downtown Duvall, next to P&R

官網:http://duvallfarmersmarket.org/

逢周五

Juanita Friday Market

Kirkland的朋友有福了,附近除了前文介紹的周三集市,周五同樣也不缺席。不過這個規糢要小不少,但是必要的蔬果、面包、鮮花、飲品等一樣不缺。同樣支持提前預購現場提貨。

時間:9月25日,逢周五3pm–7pm

地點:9703 NE Juanita Drive, Kirkland, WA 98034

官網:www.kirklandwa.gov/depart/parks/Parks_and_Open_Spaces/Juanita_Friday_Market.htm

Madrona Farmers Market

在連鎖平價超市Grocery Outlet Bargain Market外的停車場營運,每周五一次採買農夫市場的有機蔬果和平價超市的日用品,非常方便。匯集華州農夫、漁民、牧場主人和手工美食達人——往年受歡迎的Tall Grass Bakery曲奇餅也如約回歸。

時間:現在至10月中,逢周五3pm–7pm

地點: 1126 Martin Luther King Jr. Way

Seattle, Washington 98122

官網:http://www.sfmamarkets.com/madrona-farmers-market

逢周六

University District Farmers Market

位於華大校區的market常年周六開放,住在附近的小夥伴們不妨在周六自然醒後,來這里買點新鮮果蔬充實一下美好的周末。此外長者、行動不便人士、孕婦等可以不用排隊,直接入場。另外同樣歡迎有需要的朋友提前網上下單。

時間:全年每周六,9am – 2:00pm

地點:University Way NE (the “Ave”) between 50th & 52nd, 98105

Shoreline Farmers Market

Farmers Market Facebook

主辦方建議把寵物留在家里,因為“與可愛的狗狗們保持社交距離是很困難的事”。Shoreline的農夫市場非常豐富,可以買到新鮮果蔬、奶酪、烘焙制品、肉制品、各種醬汁調料等,所有vendor的列表可以參見:https://bit.ly/3hjGqL

時間:至10月3日,逢周六10AM – 3PM

地點:Shoreline City Hall

Redmond Saturday Market

主辦方同樣建議將寵物、以及年紀較小的幼兒留在家中。除了各種食品、鮮花、奶制品、肉類等,Redmond的農夫市場里還有不少本地藝術家、手工藝者參展,可以買到一些飾品、紡織品、香薰蠟燭、畫作等。所有攤位信息請參見官網。

時間:逢周六10am-2pm

地點:Overlake Christian Church,9900 Willows Road, Redmond, WA 98052

Issaquah Farmers Market

Issaquah的農夫市場同樣也很熱鬧,和Redmond的類似,除了食品、鮮花、奶制品、烘焙制品、藝術品之外,還有海鮮、熟食、餐車等。但主辦方明確要求不能帶寵物前去。完整攤位信息請參見:www.issaquahwa.gov/1298/Vendor-List

時間:至9月26日,逢周六9AM – 2PM

地點:1730 10th Ave NW, Issaquah, WA 98027

Maple Valley Farmers Market

Maple Forest的農夫市場今年僅供銷售生活必備品的vendor擺設攤位。所以除了蔬果、奶酪、啤酒等等類目之外,今年這里將不會有藝術手工藝者參展。

時間:至9月26日,逢周六9AM – 2PM

地點:25700 Maple Valley Black Diamond Rd SE

Maple Valley, WA 98038

Federal Way Farmers Market

Farmers Market Facebook

每周六Federal Way的農夫市場是當地社區的盛會,今年雖然因為Covid-19無法像往常一樣每周都有音樂表演,不過隨著新衛生準則的實施,往日的餐車、手工藝人也回到了這里,繼續為社區的周末增色

時間:至10月31日,逢周六9am-3pm

地點:S 320th St & Pacific Hwy S, Federal Way, WA 98003

Edmonds Museum Summer Market

從五月到十月底,這個地方都會舉辦農夫市場,這個季度主要是蔬果、巧克力、手作飾品、蜂蜜堅果、本地釀啤酒、葡萄酒等。十月這里的農夫市場將為萬聖節主題,也請期待。

時間:至10月10日,逢周六9AM – 2PM

地點:5th & Main downtown Edmonds

此外,以下兩處社區每逢周六也有farmers market,篇幅有限在此就不作詳細介紹了。感興趣的朋友可以分別前往官網查看:

Kent East Hill Farmers Market

時間:至9月25日,逢周六3pm-7pm

地點:24604 104th Ave SE

僅供pick up和drive-thru

Des Moines Waterfront Farmers Market

時間:逢周四10am-2pm公眾開放

地點:Des Moines Marina

逢周日

Lake Forest Park Farmers Market

Farmers Market Facebook

這周日的LFP農夫市場將開展一次口罩評選,戴上都可以戴自己時尚、或者搞笑的面罩,在逛farmers market的時候拍自拍,於8月26日前在instagramtag@ThirdPlaceCommons、並打上#LFPMarketMasks的hashtag,將會評選兩名參與曬圖的朋友分別獲得$50的農夫市場產品、及$25抵用券。

時間:逢周日10am-3pm

地點:17171 Bothell Way NE, Lake Forest Park, WA 98155

Ballard Farmers Market

小編最喜歡逛的farmers market之一,直接占了幾個街區,參加的本地鋪子非常多。而且這片區域本身就很好逛。夏天來的話,比鄰的Salt and Straw冰淇淋等很多周邊小店更是給周末幸福感加成。可能是Ballard區濾鏡,帥哥美女可愛的汪星人也來得非常多,完全目不暇接了。

時間:全年,逢周日9am-1pm

地點:Ballard Ave NW between Vernon Pl NW & 22nd Avenue NW

Capitol Hill Farmers Market

Capitol Hill的農夫市場離派克市場非常近,附近有很多街趴周日都是免費的,常年周日營業。可以在下面的官方網站看有哪些vendor參與。

時間:全年,現在至9月底,逢周日11am-3am

地點:Broadway Ave E and E Pine Street

網站:https://seattlefarmersmarkets.org/chfm

West Seattle Farmers Market

West Seattle的農夫市場與U-District、Capitol Hill、Columbia City都隸屬於SNFM(Seattle Neighborhood Farmers Market)這個公益組織。如果不想久逛的朋友,可以前往這個網站,就近選擇社區的農夫市場直接pick up:

https://seattlefarmersmarkets.org/

時間:全年,逢周日10am-2pm

地點:California Ave SW & SW Alaska, in the heart of the West Seattle Junction, 98116

Mercer Island Farmers Market

Mercer Island的農夫市場除了常見品類,還可以從Shen Zen Tea的攤位買到茶葉果醬,從Tartaria Juice Co找到由本地農場新鮮採摘的水果制成的優質果汁等。此外市場守則里並沒有指出不準攜帶寵物。

時間:逢周日10am-3pm

地點:7700 SE 32nd St, Mercer Island, WA 98040

Auburn International Farmers Market

Auburn的農夫市場規糢不小,本周日將有35家攤位參與,包括蔬果、鮮花、香皂蠟燭、護膚乳、咖啡飲料、熱狗、墨西哥小吃等。在官網可以看到詳細列表以及具體店鋪位置。

時間:現在至9月20日,逢周日10am-3pm

地點:Les Grove Park

Everett Farmers Market

Farmers Market Facebook

北邊的Everett社區同樣也有vendor精彩紛呈的農夫市場!農場產品不用多提,因為靠近藝術家聚集地,這里的手工藝品非常豐富,從風鈴、玻璃制品、陶制品,到盆栽、綠植、圍裙鋪子等。如果正好想去西北角吹吹海風,順道去Everett的farmers market絕對能更加不虛此行。

時間:至10月6日,逢周日11am – 4pm

地點:Boxcar Park in the Port of Everett