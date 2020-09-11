（Susie編譯）眼看今秋在即，全美很可能要見證新冠肺炎和流感的疊加衝擊，多州各地醫院都在積極準備，以求掌握迎接「最壞情況」（worst-case scenario）的能力，例如華盛頓州。

華盛頓大學副教授兼港景醫學中心（Harborview）感染預防和控制及員工健康醫療總監約翰·林奇（John Lynch）指出，「全華州範圍內的每家醫院都應該具備同等的疫情應對和服務能力。」他表示目前全州的醫務工作者們都在制定及加強「危機醫療服務」（crisis standards of care）的培訓— 專家們緊密合作，以求應對突發病例暴增，特別是重症患者的急劇增加導致引如呼吸機等醫療資源的極度短缺；努力實現多方互助，避免單一醫院出現超負荷情況。

林奇進一步補充道︰「我們華州的疫情防控在過去半年內取得了不錯的成效，這仰賴於我們採取的有效程序— 信息透明公開，全州醫院協調，如全州範圍內轉移患者和設備調動的能力很強。我們是幸運的，因為我們內部各組織的協作能力非常強大，是全國多數地區做不到的，我們也從中受益匪淺。」

目前各項籌備工作的目標，就是避免最壞情況的發生。其中重要一環就是督促人們去接種流感疫苗，減少可能的醫院佔用率。

林奇說道︰「我們關於危機醫療服務討論的目標，就是避免讓大家走到需要抉擇救誰不救誰，那『山窮水盡』的一步。但是這個問題也必須拿出來討論，而且是作為一個社區整體的正面討論，不能避而不談。」

醫生們分析指出，今年秋季可能出現患者被新冠病毒和流感病毒同時感染的情況。雖然目前還不能確定雙重感染的症狀，但林奇指出那很可能比單一感染某種病毒嚴重很多。

林奇及其他醫生都表示，需要用快速檢測的方法來確認患者是否感染單種或雙種病毒。因為一些針對COVID-19的治療方法，比如地塞米松（dexamethasone），一種醫院用來針對COVID-19 重度感染的一種人工合成的特定皮質類固醇，就可能加重流感的病情。

「某些治療方法對兩者（病毒）均不利。有很多類似的細節問題需要研究。確保診治患者的同時，我們也需要保障醫護人員的安全不被感染，畢竟每天都會有大量的患者湧入我們的醫院門診和急救中心。」林奇說道。

在此項籌備工作的眾多參與機構中，華盛頓州衛生部是研究「危機醫療服務」的主力機構之一，並做好了與其他機構合作，為醫院提供協助應對秋季大爆發的準備。屆時，華州衛生部會聯合多方，為一線的醫務工作者們提供充足的個人防護裝備（Personal protective equipment）。

另外，華盛頓大學健康指標和評估研究院的阿里·莫克達德（Ali Mokdad）博士指出，華州西部的醫院應對「預期的」秋季高峰應該問題不大，但是人口稀疏的東部地區的醫院可能會面臨更大的挑戰。