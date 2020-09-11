（JY編譯）對於競選資金可能面對短缺，美國總統唐納德·特朗普週二表示，如果有必須，他會「不計代價」（Whatever it takes）動用自己的錢，來資助自己2020年美國總統競選，為的是擊敗民主黨候選人喬·拜登，爭取連任。

這位在11月3日大選前的民意調查中，落後於拜登的現任共和黨籍總統，在出發前往佛羅里達州前告訴記者，今年競選資金較2016年多兩至三倍，但必要時他會自掏腰包。特朗普說︰「如果必須這樣做，我會的。」

《紐約時報》報導稱，特朗普今年早些時候，最初籌集競選資金的規模，已超過了前副總統拜登，但已「蒸發」（evaporated）。從2019年初至今年7月，特朗普競選團隊和共和黨所籌得的11億美元中，已經已花掉了超過8億美元。

拜登和民主黨全國委員會在8月份合計共籌集了3.645億美元，打破了總統競選的單月籌款紀錄。特朗普和共和黨人尚未公佈他們的8月籌款金額。

特朗普在進入政壇前曾是一名富有的紐約房地產開發商，早在2016年的選舉中，他不得不動用自己的資金幫助支付他的競選經費。當被問及他可能需要動用多少自己的個人財產來助選，他說：「不管付出什麼代價。我們需要贏。這是我們國家歷史上最重要的一場選舉。」

7月中旬從布拉德·帕斯卡爾（Brad Parscale）手上，接任特朗普競選經理的比爾·史蒂芬（Bill Stepien）在週二的競選新聞發布會上對記者說：「我們現在正在仔細監控預算。」史蒂芬指，這此的競選活動將比特朗普在2016年獲勝時的那場，有更多資源可使用，而且對於現在的「花錢」情況表示，「我們感到非常滿意和自信。」對於總統是否自籌資金，特朗普的顧問們看法不一。

另外，許多共和黨人指責帕斯卡爾在競選初期花費了大量資金。據《紐約時報》報導，例如在「超級碗」（Superbowl）廣告上花費1100萬美元，以防止總統因前民主黨總統候選人邁克·彭博（Mike Bloomberg）60秒的廣告而「大失所望」。但是彭博的個人資產高達540億美元，約為特朗普的17倍。而且這筆費用，超出了之前在4個搖擺州╴威斯康星州、密歇根州、愛荷華州、明尼蘇達州，在電視廣告費的總和。《紐約時報》形容該行為為「虛榮揮霍」，沒有任何意義。

對此，特朗普在一條推文中為他辯護。總統說，由於新冠疫情，他的競選團隊今年早些時候被迫花費大筆金錢，以反駁他認為的負面新聞報道。有廣告分析公司的數據顯示，今年5月和6月，特朗普的競選團隊在電視廣告花費了4000萬美元。當時，除了新冠疫情外，還有弗洛伊德事件引發的對種族不公正的歧視問題，使特朗普的支持率開始下降。