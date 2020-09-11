(溫哥華消息)由溫哥華大都會獅子會舉辦，蔡冠深文化中心協辦的「萬家燈火暖仁心網上慈善演唱會」，將會在9月25日晚上六時舉行，並通過YouTube 及大都會獅子會Facebook網頁直播，為列治文醫院基金會(Richmond Hospital Foundation) 籌款，此次演唱會由溫哥華著名歌手何連美(May Ho)演出，「鬼馬歌后」仙杜拉將擔任這慈善演唱會的特別嘉賓。

曾多次獲邀到香港，分別擔任著名歌手張偉文、陳浩德及尹光演唱會表演嘉賓的何連美表示:「溫哥華大都會獅子會於2007年展開「妙手仁心獅計劃」，多年來每年都為列治文醫院基金會籌款，今年已是第十二年，由於疫情關係，演唱會在網上舉行。」

列治文醫院基金會行政總裁Natalie D. Meixner ，感謝過去多年來大都會獅子會的鼎力支持。「萬家燈火暖仁心網上慈善演唱會」籌委會共同主席李珍說: 「今次演唱會是以掃碼捐款，假如不太懂掃碼捐款的善長，可致電到獅子會查詢，電話是604-306-2213。」

「萬家燈火暖仁心網上慈善演唱會」的演出地點，是溫哥華新華中心天台，溫哥華大都會獅子會會長盧家俊解釋說: 「新華中心是溫哥華一個歷史悠久和有標誌性的建築物，所以我們選擇在這建築物的天台，舉行戶外演唱會。」

這場演唱會的協辦機構，是贊助場地及製作費的蔡冠深文化中心，該中心代表關穎翹表示:「蔡冠深文化中心對慈善活動一向非常支持，這演唱會為烈治文醫院籌款，我們當然鼎力支持。希望大家共襄善舉，為醫護人員打氣。」

將擔任這慈善演唱會的特別嘉賓「鬼馬歌后」仙杜拉呼籲時說:「很高興能夠參加這網上慈善演唱會，請大家支持我，也支持我的契女May Ho及烈治文醫院基金會。」

列治文醫院基金會慈善事務高級經理過智溢表示:「非常感謝溫哥華大都會獅子會、協辦機構蔡冠深文化中心、贊助商戶、捐款的善長、演唱會工作人員、義工、勞苦功高的演唱者May Ho 和仙杜拉，未來數十年烈治文醫院的醫療護理設施得到提升，有賴你們的支持。」

負責這演唱會音樂編排的是曾創作多首名曲，包括由關淑怡主唱的《難得有情人》，以及黎瑞恩主唱的《一人有一個夢想》的音樂大師盧東尼，他說: 「我以音樂支持這活動，希望大家以行動支持，捐款給烈治文醫院基金會，在欣賞美妙音樂之餘，共襄善舉。」

如欲觀看該演唱會，當晚可掃海報中的QR code 進入YouTube，或在大都會獅子會Facebook專頁找演唱會連結。

萬家燈火暖仁心網上慈善演唱會

日期：9月25日晚上六時

查詢電話：604-306-2213

查詢網址：https://www.richmondhospitalfoundation.com/lions-project-c12-lighting-everyones-hearts-online-concert-2020/