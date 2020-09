(文 | Lisa) Labor Day小長假剛剛結束,很多人又開始了新一周的工作學習。而在家辦公不可缺少的一大神器是什麼呢?那就非咖啡莫屬了。無論是手沖滴濾美式意式,不可或缺的就是味道好烘培佳的新鮮咖啡豆。

繼幫助本地花田之後,本報編輯部這次發起的新團購主題是——擁有焦糖紅酒和果香的雲南日曬咖啡豆。這期的咖啡豆來自中國雲南,烘培地在俄勒岡波特蘭市,華人老板Joe本人超級nice,也是咖啡專業級熱愛者。小編也為西雅圖的小夥伴們爭取到一包咖啡豆就包郵的好deal,請大家耐心看下去吧。

關於雲南咖啡豆

作為中國種植面積最大、產量最大的咖啡種植大省雲南省,由於氣候條件得天獨厚,種植出的咖啡豆口感更加均衡,酸度低、苦味弱、果香濃、純厚度較佳,比較受市場和消費者親睞。

這次推薦的咖啡來自雲南普洱市的咖啡豆。受到美國疫情的影嚮,历經千辛萬苦找了很多的渠道,才將今年新產季的咖啡豆運到美國。這種日曬處理法的咖啡豆,有獨特的果香和果酸,喝起來並伴有有焦糖紅酒香, 非常適合在家做手沖滴濾咖啡。

科普時間:什麼是日曬?

日曬法是最古老的處理方法,據文獻記載,最早在西元11世紀1000多年前的阿拉伯人,就開始使用日曬法處理咖啡果實。因為咖啡的提神效果,當時咖啡從阿拉伯世界傳入西方時還被稱為“阿拉伯人的葡萄酒”。(內容參考自知乎)

關於In J Coffee







這家位於波特蘭PSU校園內的咖啡店,名叫In J Coffee,成立於2018年。由華人店主Joe創建,他在2020年獲得全美咖啡烘焙大賽第一名,還獲得過咖啡大賽西北賽區第三名,咖啡沖煮大賽亞軍,世界拉花大賽3次16強,波特蘭拿鐵藝術第一名等等。

咖啡測評

來自雲南普洱的日曬咖啡豆,喝起來沒有不舒服的酸苦感,餘韻有馥鬱的果酒香氣,香味輕柔在口中散開,入口竟能感到出品過程的精心挑選。從選豆到烘培,都經過層層篩選,小眾出品保證了質量。小編家里的資深手沖愛好者對此也贊不絕口,歡迎喜歡手沖的朋友試試看,宅在家也可以慢慢愛上喝咖啡。







也有非常專業的咖啡品鑒師表示,供大家參考:

Nice coffee flavor as espresso with a very soft finish and slightly fruity tones. When mixed with milk it is very light and highlight the sweetness of milk.

Coffee drinkers who like a kick or jolt of flavor will find this one a bit lacking.

購買方式

咖啡豆價格:每包$15 (包括運費)

重量:250g

原產地:雲南

烘培地:波特蘭

送貨上門:西雅圖 / 東區配送 (每日限量)

團購報名時間:9月7日開始

付款方式:Venmo, Paypal,編輯部網店

*運力有限,將從下周一9月14日開始派送。如果需要特定日期,請記得備註,無備註會隨機安排日期送貨,不接急單切勿催單。

**可直接在我們的網上小店鋪下單:

https://seattlegps.myshopify.com/

會自動有郵件確認