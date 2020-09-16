（JY編譯）早前，西雅圖市議會運輸委員會主席亞歷克斯·皮德森（Alex Pedersen）要求對西雅圖交通部（Seattle Department of Transportation，SDOT）擁有和管理的橋樑進行審核，該審計報告於週一（15日）發布。報告對西雅圖市內77座橋樑的審計提出了10條建議，以改善該市的橋樑維護和投資政策。

「我要求對我們的橋樑進行審核，主要是因為西西雅圖橋樑的快速惡化引起。這突顯了本市的官員們和居民需要對整個西雅圖市內主要橋樑的狀況有清晰、透徹和獨立的了解，包括市政府的預防性維護投資和做法等。」佩德森說。

佩德森指出，橋樑不僅是建造時候需要大量的人力和金錢，還有其後的維護同樣需要足夠的經費，為的是確保它的安全性。他說：「在一個由許多水道組成的城市中，這些橋樑將我們連接起來。而且這份審計報告證明，市政府必須在基礎設施方面進行更好的投資。」

SDOT表示，該審計提供了明確且有用的方法來加強當前的橋樑維護計劃，並同意大多數建議。並強調，公共安全是該部門的第一承諾。SDOT在博客文章表說：「我們已經開始了這項工作，但是在維護公共安全方面，我們總是希望做得更好，而這次審核有助於鞏固已經在進行的那些重要改進。」

此外，SDOT表示，審計的要點之一是導致西西雅圖高層橋（West Seattle High-Rise Bridge）關閉的問題似乎不是橋樑維護計劃中任何不足的結果。該部門還補充說，最關鍵的問題是資金（經費）。審計報告還指出，市政府每年撥出的資金，遠遠低於維持橋樑所需的支出。SDOT證實了這一點，並補充說：「估計其年度資金比維護橋樑所需的支出少了數千萬美元。」

「我希望市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）和市議會將密切關注這份審計報告，並在討論2021年預算期間，會作出適當的調整，以確保關鍵基礎設施不會繼續惡化，而造成潛在的災難性後果（事故）。」佩德森說。市審計員戴維·瓊斯（David G. Jones）稱，該報告顯示了橋樑維護預算與實際保持橋樑狀況所需的差距。