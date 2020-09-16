從上週一（7日）起，野火釋放的煙霧彌漫著大西雅圖區，11日當天，西雅圖和俄勒岡州的波特蘭更雙雙成為全球空氣品質最差的成市。據華盛頓州衛生部指出，室外煙霧中含有非常細小的顆粒和氣體，包括一氧化碳。這些顆粒可進入市民的眼睛和肺部，從而導致健康問題。由於眼睛、鼻子和咽喉等受到刺激，可能眼部會出現灼燒感、流鼻涕、咳嗽、 氣喘、喉嚨沙啞、刺激性鼻竇炎、呼吸短促以及頭痛等。同時會加劇現有肺部、心臟和血液循環病症，包括哮喘和心絞痛等。

哪些人群會對煙霧格外敏感？

吸入煙霧對任何人都是百害而無一利，即使是健康的人群。據華盛頓州衛生部提供的資料顯示，因吸入煙霧而最有可能產生健康問題的人群包括：

• 患有肺部疾病的人群，如哮喘或慢性阻塞性疾病 (COPD)，包括支氣管炎和肺氣腫。

• 患有呼吸道感染的人群，如肺炎、急性支氣管炎、細支氣管炎、感冒或流感。

• 患有心臟或血液循環問題的人群，如心律失常、充血性心力衰竭、冠心病和心絞痛。當他們受影響時，會感到胸痛、心跳加速或不規律等。

• 之前有過心臟病或中風病史的人群。

• 嬰兒以及 18 歲以下的兒童，因為他們的肺部和呼吸道仍處於發育階段。而且，與成人相比，他們需要吸入更多的空氣。

• 老年人（65 歲以上人群），因為他們更有可能患有未發現的心臟或肺部疾病。

• 懷孕女性，因為母親和胎兒有更高的健康影響風險。

• 吸煙人群，因為他們的肺部功能可能已經較弱，且可能有已患有肺部疾病。

• 糖尿病人群，因為他們更有可能患有未確診的心血管疾病。

我可以採取哪些措施來保護我自己和我的家人不受室外煙霧影響？

• 查看當地的空氣質量報告，並收聽你社區的新聞或健康警報。

• 如果空氣中有煙霧，避免在室外進行體力活動。

• 如果你患有哮喘或其他肺部疾病，確保你遵循醫生有關服藥的說明並遵循你的哮喘管理計劃。如果你的症狀加劇，請致電你的保健服務提供者。

• 待在室內，並儘可能保持室內空氣清新。

•在室內時，保持門窗關閉。定時查詢空氣質量。當空氣質量有所改善時，你可打開窗戶讓新鮮空氣進入。

•注意室內的溫度，如果過高，請打開空調，並設置為再流通模式，關閉新鮮空氣通風口。確保定期更換空調過濾網。

•使用帶有高效分子空氣（High-efficiency particulate air，HEPA）過濾網的空氣過濾器，以降低室內空氣污染。高效分子空氣過濾網可減少室內刺激性微粒的數量。含活性炭的高效分子空氣過濾網可幫助去除煙霧中的某些氣體。注意，不要使用可產生臭氧的空氣過濾器。

•減少室內空氣污染物的所有來源，包括不要使用氣溶膠、蠟燭、焚香、壁爐、煤氣爐式吸煙等。

•不要進行吸塵，因為吸塵會捲起你家中已存在的顆粒。

•如果空氣質量差且無法保持室內空氣清新，可考慮離開該區域，尤其是如果你或你正在照顧的人有健康問題或屬於敏感人群。

如果我沒有空調且室內很熱，我該怎麼辦？

即使是在空氣質量差的情況下，注意高溫和保持身體水分充足始終很重要。如果室內溫度過高而​​不能保持門窗關閉，首先應考慮離開該區域或前往一處有空調的室內環境，如朋友或親戚家。如果在空氣質量差的情況下室內很熱，以下這些步驟可降低溫度：

• 拉上窗簾，以減少在一天最熱的時段吸收熱量。

• 使用風扇讓空氣流通。

如果室外有煙霧，我是否應該使用面罩？

如果你無法離開煙霧區域或找到其他方法減少暴露在煙霧環境下的時間，某些類型的面罩可起到一定的保護作用。標有 N95 或 N100 的呼吸面罩可過濾掉微粒，但無法過濾掉有害氣體（如一氧化碳）。可以在許多五金和家庭維修商店以及藥房找到此類面罩。面罩並非對所有人都有用。

• 對於有鬍鬚的人群來說，面罩並不管用，因為面罩無法很好的貼合面部來提供保護。

• 目前，沒有適合嬰兒或小孩子使用的 N95或 N100 面罩。

• 任何患有肺部疾病、心髒病的人，或患有慢性疾病的人群，都應在使用面罩前諮詢保健服務提供者。確保戴面罩不會讓呼吸變得更困難，不會加劇現有的醫療狀況。

在煙霧環境下，我是否應該鍛煉？

鍛煉對健康很重要。在你鍛煉時，你吸入的空氣量會增加，這也就意味著，在空氣質量差時你會吸入更多污染物。

• 在空氣質量處於不健康、非常不健康或危險類別時，要避免室外鍛煉。

• 在空氣質量處於非常不健康或危險類別時，考慮一下室內空氣質量，並考慮在室內進行有限的鍛煉。

• 如果你對煙霧敏感，當空氣質量處於對敏感人群有害類別時，你應限制你的活動。患有哮喘、肺部和心臟疾病的人群，可能對糟糕的空氣質量十分敏感，而且可能會在空氣質量處於中等類別時表現出一些症狀，故而應考慮減少室內和室外活動。

如果我不得不在煙霧條件下開車，該怎麼辦？

如果可能，不要開車。如果必須開車，關上車窗。使用空調。大多數車輛可以再循環車內空氣，這可幫助保持顆粒級別處於較低水平，但是，二氧化碳的等級會升高而導致困倦。你可能需要定期打開通風孔，還有定期維護你車輛的吸入口過濾器。

如果你發現心臟或肺部出現不適時，請聯繫你的保健服務提供者。如果症狀嚴重，請撥打 911以獲得緊急協助。