黃綺琳導演、鄧麗欣主演的香港電影《金都》是今年溫哥華國際電影節的參展電影之一。(圖片提供:viff.org)

(溫哥華消息)第39屆溫哥華國際電影節(39th Vancouver International Film Festival) 由9月24日至10月7日舉行,除了部份電影在戲院放映之外,其餘主要在網上串流,播映來自世界各地的劇情長片、紀錄片和短片,一共超過一百多部。

這為期十四天的網上電影節,可在加拿大卑詩省的VIFF Connect 串流平台觀賞,其中部份電影在戲院放映,包括由Loretta Sarah Todd 執導的開幕電影Monkey Beach ,改編自Eden Robinson的著名小說。放映時將依照新冠肺炎的入座率規例及最新的卑詩省衛生及安全指引。

溫哥華國際電影節行政總監Kyle Fostner表示:「雖然疫情構成障礙,我們仍然找尋機會,以新方法分享對電影的熱愛,建立未來的基礎,成就一個有抱負和創新的電影節,一個創作人的電影節,有世界上最好的電影和電影製片人。因應轉移到網上舉行電影節的需要,我們的網上串流平台VIFF Connect,讓戲迷在舒適家裡觀賞電影,今年電影節的目標,是一個充滿可能性的世界,帶我們進入一個我們未到過的地方。」

訂購溫哥華國際電影節的通行票,就可以看網上串流平台的所有電影,但在戲院放映的電影,則需要另外購票。雖然電影只限卑詩省内串流,但電影節的其他節目,例如講座、獨立電影日,則在全加拿大和全球的粉絲都可以參與。有關電影節購票及其他詳情,可上網到電影節網站viff.org。

今年溫哥華國際電影節串流平台VIFF Connect放映的華語電影包括:

夜香、鸳鴦、深水埗(Memories to Choke on, Drinks to Wash Them Down) (導演: 梁銘佳)

迷走廣州 (Mickey on the Road) (導演:陸慧綿)

金都 (My Prince Edward) (導演:黃綺琳)

叔叔 (Twilight’s Kiss) (導演:楊曜愷)

平靜(The Calming) (導演:宋方)

時光(Umbrella Dance for Hongkong) (導演:黃勁輝) 溫哥華國際電影節始創於1982年,由大溫哥華國際電影節會營運,該會是一個非牟利及慈善機構,溫哥華國際電影節是一年一度的重要文化藝術活動,除了放映來自世界各地的電影之外,還舉辦電影講座及會議,多年來在促使社區發掘銀幕上講故事的創造力和技巧,又邀請世界各地的電影人來到溫哥華,跟觀眾及業內人士交流,電影節的多個獎項表揚具創意的電影人。