（JY編譯）美國工業生產在8月份出現連續第四個月的增長，但全面復甦顯示出緊張跡象，這表明新冠疫情帶來的影響持續，企業在設備上的投資到年底可能仍會低迷，隨著企業減少投資對經濟增長造成了壓力。

美聯儲（FEB）週二（15日）發布的報告補充了勞動力市場的數據，該數據表明，由於新冠疫情持續和財政刺激措施，如每週聯邦額外發放600美元失業救濟金的結束，總體經濟活動陷入停滯。經濟復甦減弱，加上通貨膨脹率上升，可能會成為週二開始的為期兩天的美聯儲政策會議的主要議題。

三菱日聯金融集團（MUFG）紐約首席經濟學家克里斯·魯普基（Chris Rupkey）表示：「如果華盛頓國會兩黨對新一輪經濟刺激計劃還未能達成共識，工業生產的復甦將在未來幾個月內陷入停滯。新冠狀病毒使公眾保持謹慎，這種不確定性使工廠無法完全復工。」

上月製造業生產出較前月增長1.0%，7月份了增長3.9%。美聯儲指出︰「自6月以來，大多數製造業的收益已逐漸放緩。」工業產出仍比2月的水平低6.7%。聯儲週二發布的另一份報告顯示，紐約州的製造業狀況在9月份有進一步改善，但「揮之不去」的病毒被認為限制了其復工計劃。路透社訪查的經濟學家此前預計，8月份製造業產值將增長1.2％。

另外，由於大流行而使原油價格下跌，也損害了油田服務和設備公司。國際能源署（International Energy Agency，IEA）週二下調了對2020年石油需求的預測，並警告稱「前景似乎更加脆弱。」IEA預計需要至少數個月才能完全扭轉經濟放緩現象，亦憂慮新一輪疫情帶來打擊。布倫特原油價格約為每桶40美元。油田公司在設備上的投資已連續五個季度下降。

紐約牛津經濟研究院（Oxford Economics）駐紐約的首席經濟學家奧倫·克拉奇金（Oren Klachkin）表示：「需求疲弱，供應鏈中斷以及對新一輪疫情的擔憂將拖累製造業的復甦。只有直到找到安全可靠的疫苗並廣泛使用，才能全面重啟。」

政府對企業和失業者的經濟援助基本已經結束，就另一輪刺激方案進行的談判陷入僵局。在8月份，至少有2,960萬人領取失業救濟。此前政府的刺激措施使經濟活動大幅反彈而得到認可，因此外界一直希望國會兩黨能盡快達成共識。

上月，耐用品（durable good）生產增長了0.7%。但是，汽車產量在7月份飆升31.7％之後，下降了3.7％。機械、家具、電腦及電子產品和電氣設備、家用電器及零件的產量均有所增加。此外，服裝、皮革、塑料和橡膠製品的產量也有增長。製造業的增長抵消了礦業和公用事業產量的下降。

由於熱帶風暴馬可（Marco）和勞拉颶風（Hurricane Laura）引起美聯儲所說的墨西哥灣沿岸油氣開采和鑽井情況的下降，礦業產量下降了2.5％。公用事業產量下降0.4％，電力和天然氣公用事業均小幅下降。

製造業的產能利用率（衡量企業充分利用其資源的一種指標）從7月份的69.5％上升到8月份的70.2%。工業部門的總體產能使用率從7月的71.1%上升到71.4%。這比1972-2019年期間的平均水平低8.4%。美聯儲官員傾向於關注產能利用率指標，以便推算經濟中仍有多少「閒散」（slack），即經濟在通貨膨脹前，還有多少增長空間。

勞工部周二發布的第三份報告顯示，八月份進口價格上漲了0.9％，原因是商品成本在七月份大幅度上漲了1.2％。經濟學家曾預測，不包括關稅的進口價格將在8月份上漲0.5％。上月，進口燃料和潤滑油的價格上漲了3.3％，而7月份則上漲了15.1％。8月份進口食品價格回升0.4％，此前一個月下跌了0.9％。

扣除燃料和食品價格，8月進口價格上漲了0.7％，是2011年4月以來的最大漲幅。所謂的核心進口價格，8月同期上升了0.9%。上升了0.9%。核心進口物價還可能進一步上漲，因美元兌美國主要貿易夥伴貨幣自6月以來已下跌約3.6%。

進口物價上升反映了8月消費者物價和生產者物價的進一步上升。但是，隨著美聯儲上個月重新制定其框架，這些發展不太可能對貨幣政策產生影響。美聯儲將新的重點放在勞動力市場，而不是對過高通脹的擔憂。

賓夕法尼亞州匹茲堡PNC Financial的首席經濟學家古斯·弗徹（Gus Faucher）表示：「雖然有幾個行業正在經歷生產瓶頸，但整個經濟中仍有大量未使用的產能，這將在短期內抑制通貨膨脹。」