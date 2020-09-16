（JY編譯）當失業率達到了大蕭條以來最高水平，而又有多少受影響的工人獲得了幫助？據《西雅圖時報》，州與州之間的政策和資助水平差異很大。此說法是根據致力於減輕貧困的非營利組織樂施會美國分部（Oxfam America）的最新報告，該報告顯示「沒有哪個州的安全網比華盛頓州更好」。華州的總得分為76.41，輕鬆地擊敗了第二名的新澤西州和第三名的加利福尼亞州。通常，東北部和西部沿岸各州的得分最高，而南部最低。

樂施會美國國內計劃（US Domestic Program）主任辛克萊（Minor Sinclair）在新聞稿中說︰「有些州從秋季開始實施一些措施，為工薪階層提供緩衝期。但是更多家庭因突然沒有工作沒有收入的情況下，陷入困境，難以維持生活，如為孩子們購買食物等。這些都是生存和應變問題，以使我們的經濟得以恢復並承受未來的危機。」

樂施會對各州27項措施及政策進行評分，大致分為三大類：保護就業人士，佔總分的45％；失業救濟資源，佔了35％和醫療保健，佔了20％。所有數據均基於2020年2月15日至2020年7月1日前生效的政策和法案。該報告涵蓋了所有50個州以及哥倫比亞特區和波多黎各。

華盛頓州在各方面均獲得高分，包括失業救濟資源得分最高。本州在保護就業人士方面獲得第二名，在醫療保健方面被列為第十名。在疫情爆發沒多久，華州已推出很多政策，例如政府實施了暫停驅逐或關閉公用事業的措施，來保障租戶。在醫療保健方面，政府已經擴大了遠程醫療服務或醫療補助。另外，還有已規定的帶薪病假或家事假。作為全美首個爆發點，華州還制定了企業提供個人防護設備（PPE）的要求，以確保基本服務工作者（essential workers）的安全。

阿拉巴馬州是得分最低的州，華州及多州已實施的政策均未生效。

此外，全國各地的每週失業救濟金差別很大，在波多黎各每週最高失業金為190美元，而馬薩諸塞州的失業金可高達823美元。由於聯邦《CARES法案》已在7月31日失效，該法案提為失業人士額外每週資助600美元。這意味著失業人士更加依賴州的救濟。

根據這份報告，華州的每週最高救濟金為790美元，比馬薩諸塞州略低。 但是，樂施會衡量了各州的失業救濟金額及每個州的整體生活成本指數後，華州的失業救濟金被認為是「最慷慨的」（ the most generous）。

還有，華州在7月時實施了一項新政策，設立基金向無證件的工人（即非法移民）提供補助金。華州是僅次於加州，第二個實施此類政策的州，幫助無資格獲得聯邦及州的失業救濟的非法移民。樂施會美國高級研究員凱特琳·亨德森（Kaitlyn Henderson）表示：「報告研究7月1日前的生效的政策，因此該政策沒有被列入在內，如加上它，華盛頓州的得分實際上會更高。」

儘管如此，《西雅圖時報》指出華州並不「完美」。

《西雅圖時報》指出，華州不為租戶提供寬限期，也沒有法律保障租戶免受房東報復，同時，沒有為基本服務工作者提供托兒服務。加州則有針對該些問題而定出的措施。對此，亨德森說：「我們只是在衡量已推出的政策，不是實施情況。」她亦指出，雖然華州為失業的無證非法移民設立了補助基金，但她聽到有報導稱該基金已「掏空」資金不足，很多人難以獲得這筆補助金。

金縣下調小企業物業稅

為減輕遭受COVID-19經濟影響的小企業，金縣評估師約翰·威爾遜（John Wilson）指正在計劃調低2021年商業地產（物業）價值，這意味著在2022年前將降低物業稅，具體取決於金縣的立法機構何時通過該措施。很多民眾和企業，會問︰「新冠疫情已經產生了重大影響，但為什麼2020年下半的物業稅沒有下降，這是不公平的。」威爾遜解釋說，每年的物業稅是基於前一年的第一天（1月1日）的評估價值。由於經濟在2020年的第一天還沒有受到COVID-19的影響，因此2021年的物業稅除非有修正案，否則大流行引發的下降價值要到2022年才會影響物業稅。威爾遜並補充說，在迅速降低物業價值的情況時，州會考慮其他災難，例如地震、海嘯或當前的野火，但不包括大流行。

威爾遜表示，當他騎著自行車穿越西雅圖社區時，他經常看到COVID-19大流行對企業的「毀滅性」影響。「你會發現有很多店鋪已用木板釘著以防被打砸。有一些不是臨時的，它們已『離開這裡、永久關閉、已沒法再經營下去了』。這是悲劇。因此，我們正在研究，如何才能幫助那些處於這種不穩定狀態下的企業渡過難關，不破壞它們或使它們在經濟上陷入癱瘓？」

此物業減免稅適用於餐館、美髮沙龍、健身房或瑜伽館以及零售店等本地企業，而不是大型企業，如亞馬遜。威爾遜稱︰「往往都是一些小企業受到新冠疫情的打擊，沒有龐大的財務儲備，也沒有母公司可支撐它們。」

雖然很多小企業不是建築物的擁有者，但是他們仍然經常遭受所謂的「三重淨租賃」（triple net lease）所帶來的稅收負擔，即需要他們繳納與房產相關的部分物業稅、保險和維護費用。

到目前為止，大約有100家企業申請了該計劃。不過威爾遜猜測還有成千上萬的企業有資格申請降低其物業價值。威爾遜預計，在這100份已提交的申請中，有75至80家企業將獲減物業稅。當局將通過比較企業今年和去年之間的成本和收入來確定，以查看銷售下降了多少以及潛在支出增加了多少，來衡量是否得到減少稅款。

威爾遜表示，他可能將無法在10月份的物業稅截止日期之前做出任何改變，但他仍然希望減少2021年的物業稅金額。