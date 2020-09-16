蓮生活佛在9月12日，於西雅圖雷藏寺主持一年一度的秋季阿彌陀佛超度法會。因遵守美國華州與各國防疫政策，世界各地信眾幾乎全是網路觀看直播，不像以往動輒數千人的熱鬧聚會。

西雅圖雷藏寺當場捐贈2萬美元贊助盧勝彥佈施基金會。盧勝彥佈施基金會理事楊雅婷表示，由於新冠病毒的疫情爆發，2020年度的撥款預算特別增加一倍，達到200萬美元，以協助解決移民社區在疫情下受到的嚴重衝擊，目前已有14個醫療、教育、社區慈善組織獲得捐贈，除了補助社區衛生機構為移民與難民提供醫護之外，並援助移民家庭的兒童保育與教育、向包括無證件工人在內的移民工人提供現金援助。

蓮生活佛開示，全世界蔓延的新冠病毒、美國的山林火災、加勒比海的颶風、中國的洪水，在在顯示世間無常，佛陀所說的無常是真理，這世界沒有永恆的事物，大家需努力修行，未來昇登佛菩薩淨土。

蓮生活佛說，不能嫉妒，不能仇恨，心量廣大，像天一樣，才能到天上；心量狹小，兇狠鬥爭，便成了阿修羅；如果更去造惡業傷害人，便要下地獄、餓鬼、畜生這三惡道了。天底下的人個個不同，但人人都有佛性，我們要愛所有眾生，包括敵人，耶穌也說「要愛你的敵人」。

蓮生活佛提到西藏一位有名的詩人——六世達賴倉央嘉措，他的詩歌表達出嚮往成佛也嚮往愛情，要冥想上師卻想出情人，偷偷約會又擔心將來不能成就。蓮生活佛指出，愛情中要能修行，仍能唸佛、唸經、持咒、冥想佛菩薩、清淨心靈，如果只有慾望，無法超越，便會墮落。