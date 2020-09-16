（JY編譯）Facebook週一（14日）宣布，將在大西雅圖區購買新的辦公大樓，該大樓最初是作為全球最大的戶外品牌連鎖公司REI在貝爾維尤（Bellevue）斯普林區（Spring District）的新總部而建造。Facebook發言人告訴《KOMO新聞》，將以3.676億美元購買該從未使用過的大樓。另一家公司以2240萬美元的價格在該地區購買了一塊未開發的土地。

這一賣買，使普吉特海灣地區成為Facebook在矽谷之外最大的工程樞紐。該大樓與目前正在開發的其他三座Facebook大樓相鄰，將為該社交媒體巨頭提供40萬平方英尺的額外辦公空間。Facebook現在在大西雅圖地區將擁有約300萬平方英尺的研發中心。該公司表示，將在新地點增加2300名員工，擴大他們在普吉特灣地區的立足點。

總部位於肯特郡的REI原先計劃在2020年夏季，將1000名公司員工轉移到位於斯普林區的8英畝總部。但是，由於受新冠疫情影響以及隨後的銷售量下滑，8月時REI管理層決定出售其全新的貝爾維尤總部。REI總裁兼首席執行官埃里克·阿爾茨（Eric Artz）在8月份表示：「2020年的一年串的戲劇性事件，使我們不得不重新審視和重新思考我們業務的各個方面以及過去的許多假設。這包括我們的工作地點和工作方式。結果，我們對『總部』的新體驗將與我們四年前所想像的完全不同。」

取而代之的是，REI將在西雅圖地區開設較小的衛星辦公室和員工將保留遠程工作的選擇權。REI的高管表示，此次出售「代表了公司對該物業投資的得到了回報。」該公司於2017年以5000萬美元的價格購買了該物業。

Facebook房地產部門高管尼克·拉比（Nick Raby）在一份聲明中說：「我們過去十年的增長證明了蓬勃發展的大西雅圖區和龐大的人才庫，熱情地歡迎我們（welcomed us with open arms）。這次的收購使我們在貝爾維尤的投資和我們對太平洋西北地區的承諾翻了一番。」

貝爾維尤商會主席兼首席執行官喬·法恩（Joe Fain）表示：「這對於貝爾維尤來說是更令人振奮的消息。Facebook在東區的擴張不僅意味著為我們地區帶來更多的技術工作崗位，而且還意味著成為另一家致力於回饋當地社區定世界大企業的所在地。」同時，Facebook和REI都宣布向Eastail捐贈100萬美元，這是一個連接東區城市的42英里長的新步道系統，替代該地區的公交和為該地區打造更多的綠地。

貝爾維尤日益吸引著大型科技公司。本月初，亞馬遜宣布將在西雅圖市中心總部附近的城市，增加25,000個工作崗位，而貝爾維尤市已佔了其中的10,000個。亞馬遜的舉動，證明了這家電子商務公司與西雅圖市議會之間的緊張關係在今年夏天達到了頂峰。7月，市議會以7票對2票通過對大型企業徵收名為「啟動西雅圖」（Jumpstart）的全新稅款，這項稅收預計每年將為城市的多項服務和經濟適用房籌集超過2億美元。