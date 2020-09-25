文 | Joelle，編輯 | Susie

月餅界的一番是什麼？

是蓮蓉雙黃，五仁，雲腿，白皮翻毛，還是流心冰皮？





以上提名中，偶爾會見到鮮肉月餅的身影。鮮肉月餅，也叫蘇式月餅，這個來自江浙地區的“代表選手”和其他同門比起來，略顯低調。倒是常聽說其他地區“評委”在嘗試後欲罷不能，因其直擊靈魂深處的美味，立馬繳械投降改弦易轍了；而甲之蜜糖乙之砒霜，也有人覺得鮮肉月餅只是個“酥皮鮮肉包子”，或單純接受不了這種造型異常樸素，且純鹹口的月餅。

類似豆腐腦甜鹹之爭，激烈的幾方纏鬥總是難分高下——除了千人千味以外，傳統小食也往往承載了兒時回憶、或是對家鄉的眷戀。有時往往尋覓很久，就為了那一口記憶中的滋味。

每當臨近中秋，上海淮海路上的老字號餐館光明邨都會排起長隊，此外連同杭州的九月生活，蘇州的長發等地都有長龍，一般從中秋的前兩周起，一直持續到節日當天，長長的隊伍都只為了等這一爐剛出鍋的鮮肉月餅。

“剛出爐的鮮肉月餅，從烤鍋上鏟起，隔著薄薄的一張紙，當指尖感受到溫度的同時，一股銷魂的香味也鑽進了鼻孔……在烤制過程中，熱力把豐腴的肉汁慢慢滲透到一層層的酥皮里面，不像生煎包那麼多汁，卻有汁感，咬下去，再用舌將皮和餡充份攪拌，油酥夾著肉香，真個是’打耳光也不肯放’。” ——美食作家沈宏非《舌尖上的中國》總顧問

不過隨著這幾年古早小吃們的翻身，鮮肉月餅有微微晉為網紅的趨勢。雖然常常聽吐槽江浙地區的小吃菜餚總太偏甜口，不過在鮮肉月餅上應該可以達成一定程度的和解。有人說味道有點像華北地區的肉火燒，也有人拿它和上海的生煎包比較，不過除了都極鮮香之外，鮮肉月餅更內斂的肉汁和更為豐富的層次仍值得另外嘗試（而且可能還更管飽）。

之前提到有人覺得是酥皮鮮肉包子，可能也不假。鮮肉月餅的精髓在於一層層蓬松的起酥，這是手藝見真章的時刻！刷在面團上用來起酥的豬油，會在烤制後格外襯出肉餡的香味，可以讓肉餡不膩且酥皮不幹巴，是極其微妙和神奇的組合。酥皮再包裹住里頭緊實有彈性的肉餡，配上剛出爐的熱乎鮮香，牙齒一路披荊斬棘，感受包裹著肉香的酥皮層層分明的在口中碎裂，而緊接著有肉汁漾開，一口咬下去，真的又酥又鮮且外脆。

容易被忽略的彩蛋部分，則是兩者交界處吸到肉汁的餅皮，雖然口感不似包子松軟，但是配合更緊實的肉餡，有種額外的滿足感。

真的是外脆里嫩，又酥又鮮；寫著寫著就饞哭了，淚水順著嘴角流了下來…

鮮肉月餅可能外形真的不起眼，但是嘗過後，你或許可以get到它作為一枚實力派對於外表毫不在意的底氣。

而這次我們的#SupportLocal，繼之前協助大家購買本地花農的鮮花、水果、蜂蜜，以及波特蘭咖啡館主親自烘焙的雲南咖啡豆之後，為大家帶來了我們本地優選、具有資質的私房點心鋪——花廚的鮮肉月餅！



老顧客曬圖

老板娘花小廚是土生土長的上海人，做鮮肉月餅相當有一手。小編剛來美國第二年的中秋極度思念一口鮮肉月餅，於是和室友一起搗鼓了二十來個，但是起酥真的難做到位（而且過程極其麻煩）。而花小廚老板除了做酥皮一級棒，選用的肉餡原料也是精心採用非轉基因的梅花肉絞制而成，鮮嫩低脂。

鮮肉月餅經典裝

配著編輯部鮮花團購的背景曬圖

花小廚希望生活要像花兒一樣絢爛。食物與鮮花一樣，是美與愛具體而又真實的表現。她希望把喜愛的美食帶給大家，一起分享生活中的美與愛。

而這次除了一盒六只的經典裝以外，還有特地推出的中秋禮盒↓（一盒四只胖胖月餅），為照顧到各種口味的朋友所以品類更多元，包括經典鮮肉月餅，梅幹菜鮮肉月餅，升級版的芝士大蝦鮮肉月餅，加上獨家的法式蔓越莓乳酪口味，自己嘗鮮或是送人都非常合適！





花廚中秋佳品詳情 Mid-Autumn Festival

ꕥ 經典款鮮肉月餅

每盒6只/$18.99

ꕥ 芝士大蝦鮮肉月餅

每盒6只/$23

ꕥ 中秋禮盒

每盒4只/$27.5，分別是經典鮮肉口味，搭配芝士大蝦鮮肉和梅幹菜鮮肉口味，和獨家法式蔓越莓乳酪月餅

ꕥ 蝦仁鮮肉小餛飩

一份36個/$18.99，包裹鮮嫩蝦仁。花廚更是貼心附贈蛋皮、蝦米和紫菜作為湯料，無論是早餐、午餐、夜宵，或是寶寶的點心，都是健康美味百分百。

ꕥ 老上海炸豬排

一份5塊/$18.99，放入油鍋炸成兩面金黃香脆，蘸上黃牌辣醬油，完美搭配米飯、面食或三明治。

ꕥ 紫米粢飯團

一份2個/$14.99，綜合了鹹蛋的香油、肉松的鮮美，配上標準的油條、榨菜，基本可以頂午飯了。



大家可單買以上所有品類，也可以直接購買花廚debut套餐：

A套餐 套餐價$55.99

包括經典款鮮肉月餅*1，老上海炸豬排*1，蝦仁鮮肉小餛飩*1

B套餐 套餐價$51.99

包括經典款鮮肉月餅*1，老上海炸豬排*1，紫米粢飯團*1

下單網址：

https://heyseattlegps.square.site/

運送細則

Bellevue：免費送上門

Issaquah, Redmond：15miles以內，滿$30免費送上門

Seattle, Mercer Island, Sammamish：20miles以內，滿$49免費送上門

超出地區可前往Bellevue自行pick up

獨家福利

另外本次轉發本文並下單的朋友，可以免費獲得老板娘獨家的ꕥ玫瑰鮮花餅ꕥ一個！這玫瑰鮮花月餅也非常有來頭，它結緣於花小廚在雲南省普洱縣支教時，從當地孩子父母那里學到的正宗方子。









喜歡酒釀和湯圓的花小廚也有哦！

此外，下周花小廚也會再次推出其他套餐，部分收入將捐助給Save the Children公益組織。將這段美好的緣分和善意延續下去。鮮花餅數量有限，贈完將以法式蔓越莓乳酪月餅替代。

宅家期美味貼士：

按傳統鮮肉月餅是中秋限定，但近來被慢慢成為新晉的網紅小食，一顆個頭不大，但層次豐富且相當有飽足感，所以即便是平時也是可以用來做下午茶或者早餐的！

如果說鮮肉月餅絕佳的賞味時間是剛烤制好的黃金階段，當它送到你手中之後，經過恰當的再加熱依然能夠讓它綻放魅力。

比較好的加熱方式：

在平底鍋中兩面烘上一會，或烤箱360度預熱後烘烤10分鐘。