（JY編譯）司法部週一（21日）表示，已認定了三個美國城市，這些城市「縱容暴力和破壞財產」，因此現在有失去聯邦政府撥款的風險，作為總統特朗普要求該3個地市鎮壓暴亂的一部分，暴亂是由警察針對對待非裔暴力事件以及呼籲削減警察部門經費等問題起引。

司法部把西雅圖市、紐約市、和俄勒岡州波特蘭市定為「無政府主義司法管轄區」（anarchist jurisdictions），該3個城市「拒絕採取合理措施打擊犯罪活動」，以應對該3個城市爆發的多宗暴力事件。該部門的舉動，是回應總統特朗普9月2日時簽署一項備忘錄，該備忘錄指示白宮管理與預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）考慮削減聯邦政府對「無政府主義司法管轄區」的資助。

司法部長威廉·巴爾（William P. Barr）在一份聲明中說：「當州和地方領導人阻礙他們自己的執法人員和代理機構執行任務時，就會危害應受到保護的無辜公民，包括那些試圖和平集會和抗議的人。我們不能任容聯邦公帑浪費在，公民的安全沒有得到解決的地方。」

司法部來評估「無政府主義司法管轄區」的準則包括是否禁止警察干預抗議活動、是否削減警察部門的經費，以及他們是否「不合理地」拒絕接受聯邦執法協助。該部門指出，該3個城市的犯罪率不斷上升，以及波特蘭和紐約市地方的領導人已同意削減各自警察部門預算的決定，都符合特朗普規定削減聯邦撥款的條件。至於西雅圖，司法部引用了國會山的「CHOP抗議區」，指出抗議區內的罪行攀升，更發生了2名青少年在該抗議區被槍擊死亡事件，和平的示威活動已被暴力和財產破壞所取代。直到7月才被清除。

總統特朗普一再敦促西雅圖、紐約和波特蘭的地方領導人允許他派遣聯邦執法部門協助暴亂抗議，但每個城市都拒絕了這一提議。

特朗普一再抨擊該3城市市長「軟弱」，以允許「無政府主義者」進行「持續和殘酷的暴力和破壞行為」。在9月初，他誓言聯邦政府將「竭盡全力防止軟弱的市長和無法無天的城市搶劫聯邦政府的錢，而這將使無政府主義者傷害人民、燒毀建築物、破壞生命和商家。」

總統在給聯邦預算辦公室的備忘錄中說，他的政府不會讓聯邦政府「資助那些讓自己淪為非法地區的城市」。該備忘錄要求司法部長在14天內發布一份標識「無政府主義管轄區」的列表。OMB總監羅素·沃特（Russell Vought）還被要求「向多個聯邦機構負責人發出指導， 以限制『無政府主義司法管轄區』在接受聯邦補助金方面的資格，或在法律允許的最大範圍內扣留撥款。」

OMB於週三發布了指引，詳細說明了如何執行總統9月2日的備忘錄。聯邦機構必須在10月16日之前將有關發放給西雅圖、波特蘭，紐約市和華盛頓特區的所有資金的信息發送給OMB。數據機構必須提交的數據包括2018、2019和2020財年的撥款、貸款、合同和其他金融獎勵數據，以及2021年的任何估計的撥款金額。

西雅圖市市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）、波特蘭市市長泰德·惠勒（Ted Wheeler）以及紐約市市長比爾·德布拉西奧（Bill de Blasio）發表聯合聲明，回應美國司法部，將這三個城市確定為允許暴力和破壞財產的「無政府主義司法管轄區」。他們的聲明還談到了有關總統特朗普要撤銷向其城市提供的聯邦撥款的威脅。

聲明中說：「這完全是政治性的違反憲法。總統利用國會下轄的資金玩著廉價的政治遊戲。我們的城市正在把社區團結在一起。儘管白宮不計後果的威脅要撤消撥款，我們的城市在抗擊大流行並面臨著自大蕭條以來最嚴重的金融危機仍在向前發展。特朗普政府正在做的事情正是一直以來我們所看到的：逃避責任並責備其他人以掩飾自己的失敗。」