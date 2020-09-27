（JY編譯）《西雅圖時報》訪問了一名前大學管理員，艾米·芬寧（Amy Fenning），她於去年決定成為一名小學老師，目前正在倫頓學區接受培訓。訪問芬寧，能體會到新冠疫情在這大半年期間，對西雅圖地區就業市場的影響。

芬寧指出，由於這種流行病，她不知道何時何地可以獲聘，進行有關教學的工作。因此，她一直在「兩面下注」（hedging her bets），即一邊參加培訓，一邊在塔吉特（Target）擔任收銀員。Target的工作在今年夏天找到的，她稱由於工作量大，她常常不得不拒絕上更多的班。「他們總是很繁忙，總是在招聘，」芬寧說。「現在是找工作的奇怪時段。」

總體而言，華盛頓州的失業率仍然嚴重。截至8月，失業率為8.5％，仍有近34萬人失業。首次申領失業救濟人數達到大流行前水平的三倍。特別在某些領域，包括酒店、餐廳、旅遊、藝術和娛樂等行業受到較大衝擊，裁員和倒閉的情況非常嚴重，可能需要數年才能完全恢復。

「實事求是地說，無論如何我們不期望最早在明年前就能找到工作，」現年31歲的柯克蘭（Kirkland）居民，札卡里·伯恩斯（Zachary Burns）說。他在三月份時，在當地一家晚餐劇院失去了有關音響工程的工作。

然而，即使某些行業的工作崗位在迅速下降，但其他一些領域不僅已經開始反彈，而且在某些情況下，僱不到足夠的人手。這一現象是許多專家不期然而然，特別是這次美國經濟衰退是在最近數十內最嚴重的一次。

負責管理美國西部和加拿大的人力資源公司Express Employment Professionals的科爾斯頓（Dawn Colston）說：「在失業率如此之高的情況下，理應會有相當數量的人上門應徵。」相反，科爾斯頓指，與其合作的許多公司的職位空缺，與一年前相比，聘請時間延長了大約70％。

這本來說是華州常年人手短缺的科技行業的常態。梅根·斯拉賓斯基（Megan Slabinski），人事公司Robert Half西雅圖辦事處的區域總裁表示，在大流行期間，由於在家工作和遠程學習的增加，對技術支持、網絡管理和在線安全等方面的技能的需求特別高，在人才的需求供不應求下，招聘變得更困難。

與此同時，以往以辦公室作為工作場所的行業，例如金融和會計，現時在家中工作已變得越來越普遍，它們也爭先恐後地招人。

專門從事與金融、會計、審計和稅務有關的招聘公司CVPartners，西雅圖辦事處的董事喬什·黃（Josh Wong）稱，西雅圖地區有關會計和金融工作的職位比春季增加了約50％，而且某些職位需要更長的時間才招到人員。他說，尤其是最近兩個月，「人員變動很大」（a very, very fast turnaround）。

並不是在家工作的行業需求有增長。全州需要在工作現場工作的行業，包括雜貨店、藥房、送貨和倉庫企業以及一些輕工製造企業，也正努力快速招聘到員工。即使是受疫情影響最嚴重行業之一的食品服務業，也有一些僱主表示，仍然難以維持現有員工數量。

在普吉特海灣地區擁有或經營數十家快餐店，Taco Time Northwest，公司聯席總裁克里斯·唐金（Chris Tonkin）表示，一些門店的員工數量不足，因此，如果有員工打電話請病假，該分店可能會提前關閉。唐金說：「我們絕對想馬上聘請更多人。」

為什麼在如此高的失業率下，招聘卻如此困難？

其中一個因素是不確定性。有招聘人員指，在高薪行業中，以往通常會抓住機會跳槽到西雅圖地區公司的人才，現在會擔心在這樣一個無法預測的經濟中換工作，不是一個好時機。他們擔心，如果新僱主遇一旦到收益下滑或重新考慮其復工策略等問題，需要裁員時，大多數情況下，會根據後進先出原則（last in, first out）執行。

另一個招聘障礙是，自身矛盾的經濟刺激措施。一些招聘人員說，此前美國政府「慷慨的」給失業人士發放的額外疫情失業救濟金，使失業人士除了獲得州的救濟外，還獲得了每週600美元的額外聯邦補助。這阻止那些領取到比上班賺的薪水還多的人，不願重返工作崗位。

每週600美元的額外失業福利已於7月31日到期，但許多失業工人很快將獲得週额外300美元的新联邦失業救濟金，雖然在華盛頓州只發放6週。西雅圖餐館老闆伊桑·斯托維爾（Ethan Stowell）說，在每週600美元的補助到期後，「我有點期望會有更多的人回來上班，但事實並非如此。」由於人手不足，他推遲了幾家餐廳的恢復營業。

很多招聘人員和僱主說，現時許多人非財務原因拒絕返回工作崗位。

有一群人，擔心在工作場所或上下班途中感染新冠病毒。位於雷德蒙德的一家致力於消除社區貧困的非盈利性組織Hopelink的教育、就業和財務能力主管朱迪·法斯特（Judy Faast）說︰「因此，有些人士，可能會堅持只『在家附近』工作。」

一些人群推遲重返工作崗位，因為他們需要幫助孩子進行遠程學習或者因為他們沒有其他托兒服務選擇。還有一些人擔心，秋冬如迎來第二波疫情的，會導致很多企業受到更多限制，他們可能再次失去工作崗位。約翰·格林（John Glynn）是WorkSource西雅圖-金縣企業團隊（ Seattle-King County Business Team）的經理，該項目由納稅人資助，旨在協助失業人士和僱主招工，他說︰「這種擔憂，使許多人遲疑找工作，因為他們必須做出決定，決定留下來並等待自己熟悉的行業復甦，或是進入另一個行業。」

琳伍德（Lynnwood）居民朱莉·墨菲（Julie Murphy）的早前便遇上該困境，她自1990年代就開始從事製造行業，於本年3月初被波音供應商解僱。53歲的墨菲從那以後的幾個月裡一直找不到相關的製造業工作崗位，因此決定「完全擺脫航空航天業」。她計劃在岸線市社區學院（Shoreline Community College）報讀一個供應鏈管理認證課程，之後再尋找與供應鏈管理相關工作。

疫情期間的就業市場也迫使僱主做出一些改變。儘管尚不清楚他們是否需要提高工資來填補空缺職位，但許多僱主已經在提供內部推薦、績效、人才保留和簽約獎金以及其他激勵措施。例如，Taco Time Northwest向每名員工每週提供120美元的膳食費，讓員工及其家人在Taco Time餐廳享用食物，並為有上學或育兒問題的員工提供靈活的日程安排。

有些企業採取更加戲劇性的舉措。Robert Half地區總裁斯拉賓斯基Slabinski指，一些本地企業願意讓新員工進行遠程工作，並避免搬到西雅圖地區。她說，尤其是在過去的三個月中，「我們看到越來越多的公司願意在西雅圖市場之外尋找人才。」這種聘請方式會否成為新的規範尚不清楚。但她說，招聘策略肯定會因疫情而改變，例如更多地依賴承包商而不是全職僱員。