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（JY編譯）民主黨領導的美國眾議院週二通過了一項臨時撥款議案，以讓聯邦政府維持運作到12月11日，此前兩黨達成一項關於向農民和對兒童補充營養援助計劃（SNAP）資金達成協議。隨著政府資金在9月30日耗盡，兩黨領袖一直在制定立法，以繼續依當前水平上為大多數計劃提供資金，從而避免美國聯邦政府在大流行期間和11月3日的選舉之前停擺。

這項議案前已送交參議院。該議案週一看似「危在旦夕」，當時民主黨人「遺漏」（未包括在議案內）了總統特朗普總統上週在威斯康星州舉行的一個政治集會上承諾的關鍵農業援助。而威斯康辛州是特朗普競選連任的必爭之地。眾議院民主黨人週一提交的議案版本不包括白宮為補充商品信貸公司（ Commodity Credit Corporation）的211億美元撥款，一項旨在穩定農業收入的計劃，因為民主黨人認為這出於政治目的而開出的空頭支票。

共和黨人為這一計劃被「遺漏」感到憤怒。參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，民主黨眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）反對在該議案中包含農業援助，這是基本上向「農業國致死的信息」。農業為美國的主要產業之一，不幫助農業將使美國經濟陷入更嚴峻的困境。

撥款議案通過後，佩洛西發表聲明，宣布與財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）和共和黨人達成一項持續解決方案（continuing resolution，CR），其中包括農場救濟以及民主黨在疫情期間尋求對兒童營養援助的資金。

佩洛西在聲明中說：「我們已經與共和黨達成了一項關於CR的協議，為飢餓的學童和家庭增加了近80億美元的急需營養援助。我們還賦予了商品信貸公司更多責任，防止原本用於農民的資金被濫用於大規模的石油企業救助。」

該議案的其餘部包括維持當前的支出水平。它讓議員有更多的時間來直到2021年9月的支出計劃，包括軍事行動、醫療保健、國家公園、太空計劃以及機場和邊境安全的預算。