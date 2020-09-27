（JY編譯）現任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）和代表民主黨挑戰的前副總統喬·拜登（Joe Biden）將在下週，面對2020年美國總統大選三場大選辯論中的第一場較量，據CNBC報導，他們將接受有關新冠狀病毒大流行和最高法院大法官候選人等話題的審問。

美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）週二（22日）宣布，9月29日在俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland）舉行的辯論將圍繞六個主題展開，每個主題將有15分鐘的時間段。該委員會說，該些辯論主題是由福斯新聞台（Fox News）主播克里斯·華萊士（Chris Wallace）篩選出來的。

29日的首場辯論將在凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）與克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）舉行，定於美東時間晚上9時開始，預計持續約90分鐘。

據CNBC報導，主題分是：特朗普和拜登的過往、最高法院大法官候選人、新冠肺炎、經濟、多個城市中的種族與暴力問題和選舉的公正性。辯論委員會說，它事先透露了這些話題，「以鼓勵深入討論該國面臨的主要問題。」此外，委員會表示，要辯論的問題「可能會根據新聞動態而發生變化」。

舉例來說，87歲大法官露絲·巴德·金斯堡（Ruth Bader Ginsburg）於上星期五晚上逝世後，最高法院從多年的選舉議題變成了2020年競選的重點。特朗普和參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在距離選舉日只剩六週之際，急於確認金斯堡的繼任人選。特朗普曾表示，他將在本週六宣布提名人選，民主黨則極力反對。

拜登呼籲華盛頓兌現金斯堡的遺言。據報導，金斯堡火曾對孫女說：「我的職位必須在新任總統上任後才能被『取代』（替換）。」「通過參議院阻止這一提名只是一種原始政治力量的運動。我不相信這個國家的人民會支持它（繼任人選）。」拜登上週日說。

同時，新冠狀病毒大流行繼續影響著美國人的生活以及選舉。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國已有超過20萬人死於新冠肺炎，比其他任何國家都多。雖然拜登和民主黨抨擊特朗普政府未能有效應對公共健康危機，但總統特朗普仍堅持自己的努力取得了成功。

特朗普在週二的一次採訪中說：「相對而言，我們做得非常好。」他補充說：「我們做的唯一一件做得不好的就是公共關係方式，因為假新聞使我們無法說服民眾，我們所做的工作表現傑出。」