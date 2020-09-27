（JY編譯）正當交易人士對誰將真正擁有TikTok Global爭論不休之際，在總統特朗普上週末同意將這個廣受歡迎的視頻共享應用程序在美國再運行一週之後，又出現了另一個問題：他們如何在美國創造25,000個新就業崗位？

特朗普在週六（19日）在北卡羅來納州舉行的一次競選集會上重申了這一誓言，這也交易人士提出讓步的一部分，以說服特朗普批准一項交易，在這項交易中，由美國公民組成的新董事會將監督一個新的以美國為總部的TikTok Global，該公司將由甲骨文（Oracle Corp）和沃爾瑪（Walmart Inc）共同擁有。

但專家們說，25,000個工作崗位是巨大的「目標」，難以做到。如此高的數字表明，在TikTok面臨前所未有的全球挑戰之際，有望營收會大幅增長。有指，如果TikTok的運營要效率接近推特（Twitter）等其他互聯網公司，那麼TikTok需要在未來幾年內至少將營收「提升」（賺取）多達19倍。據路透社先前報導，TikTok預計到2020年底廣告收入將帶來約10億美元的收入。

韋德布什證券（Wedbush Securities）科技分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，鑑於美國政府對TikTok應用程序的數據隱私政策的高度關注，許多新增的美國職位可能是工程、內容審核和安全方面等的工作。他說︰「從安全和基礎設施的角度來看，考慮到敏感性，他們將不得不單獨僱用幾千人來專注於該問題上。」

TikTok最近宣布了一項10億美元的創作者基金，該基金將支付受歡迎的TikTok「網紅」製作視頻。因此，廣告媒體代理商群邑媒體集團（GroupM）的商業智能全球總裁萊恩·維澤（Brian Wieser）表示，算上這些內容創作者，有助於TikTok創造出25,000個工作崗位。

除此之外，由於字節跳動（ByteDance）仍將擁有運行TikTok的算法，並會將其授權給新成立的美國公司，因此新公司將不需要僱用從事人工智能的大型團隊。這一點證明TikTok承諾的25,000個工作崗位變得「越來越困難」。

技術和地緣政治諮詢公司創新未來中心（Center for Innovating Future）的地緣政治專家阿比舒爾·普拉卡什（Abishur Prakash）說，這類工作佔了Facebook和推特等社交媒體平台員工的很大一部分，這引發了人們對TikTok會招聘什麼職位的疑問。他補充說，甲骨文和沃爾瑪還可以在其公司內部設立為TikTok提供服務的部門，從而有助於增加工作崗位。

一名熟悉交易討論的消息人士稱，25,000個工作崗位是基於與TikTok類似規模、用戶數量與TikTok相當的組織來估算的，但沒有提供細節。該消息人士並稱，該就業崗位數字實際上偏保守，意在少承諾多兌現。

此前，另一家科技公司，台灣電子製造商富士康，2017年曾承諾為威斯康星州的新工廠帶來13,000個新工作崗位。特朗普稱讚在美國建立新工廠的協議，是「世界第八大奇蹟」，也證明他有能力把就業機會帶回美國。據CNBC報導，一份向威斯康星州經濟發展部門提交的文件顯示，富士康在2019年在該地區僱用了約600名員工。

事實上，將TikTok的就業崗位目標與其他互聯網企業員工創造的營收相比，可以更好地理解TikTok招聘目標的野心。推特的4800名員工在2019年平均每人創造出近72萬美元的營收，或等於年度總收入35億美元。Snap的3195名員工每人創造約53.7萬美元的營收，其公司2019年的年度總營收為17億美元。在類似的運營效率下，TikTok新增的25,000名美國新員工，將有望為該公司每年賺取140億至190億美元。

普拉卡什表示，即便取較低數值，TikTok實現這樣的營收目標並不容易。他說：「我們處於TikTok的另一階段，伴隨著許多包袱（問題）。」他還表示，TikTok仍被印度政府禁止，而印度以前是TikTok最大的市場。據路透社先前報導，字節跳動目前在美國僱用了1000多名員工，大部分位於加州，還有一些在德克薩斯州等其他地方。因此，「要達到14多億美元（營收），TikTok將需要更長的時間，也會變得更加困難。」