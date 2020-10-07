（JY編譯）上週為期三天的暴雨，像突然宣布西雅圖已踏入秋季，這並沒有「震驚世界」（Earth-shattering）。但它導致「土方」（Earth-moving）。

上星期三（23日）下午，聖海倫火山（Mt. St. Helens）山頂上的地震儀，測量到一個多小時的震颤，當時的大暴雨水「傾瀉」在火山的一側。有人問，是雨下得太厲害以至於引起地面震動嗎？根據華盛頓大學地球與空間科學系的研究教授史蒂夫·馬龍（Steve Malone）的說法，傾盆大雨只是部分原因。他說傳感器在圖特爾河（Toutle River）的南北2個支流收集了一系列的泥石流。馬龍說，當有大風暴時，出現泥石流現象並不少見，「雖然這一次傾瀉出來的量比我過去看到的多。」

在秋天的第一場暴雨中，泥石流尤其引人注目。因為今年乾燥的夏天，使泥土、岩石、塵土和沙子積聚起來，然後突然的大雨造成山洪暴發。馬龍稱︰「石塊、泥土和其它雜物混合在一起的的洪流，沿著陡峭的斜坡滑下去，當然這會震動地面。我們的地震儀非常靈敏，還有聖海倫火山的大部分儀器，都記錄到週三發生的泥石流。」

據美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）報導，週三暴風雨在18個小時內，為聖海倫火山以北的靈湖（Spirit Lake）及圖特爾河附近的羊峽谷帶來，分別為2.4英寸和4.6英寸的降雨量。

利用聖海倫火山的事件了解雷尼爾山（Mount Rainier）

喀斯喀特火山天文台（Cascade Volcano Observatory）的USGS研究地震學家韋斯·塞倫（Wes Thelen）表示，聖海倫火山在1980年5月18日，發生了一場美國本土史上最大的火山爆發，從那時起，地質學家一直都是用聖海倫火山研究泥石流。現時，在圖特爾河北部和南部的排水區域都植被稀少，無法將土壤保持在適當的位置，因此發生泥石流變得非常普遍。

塞倫說，今年該自然災害特別明顯，因為去年秋季，華州並沒有真正引發大風暴，來觸發「來勢洶洶」的泥石流。他指出：「在排水區域中有大量沉積物，而乾燥的夏天並沒有將其沖掉。因此，很多雜物堵在排水管中，然後形成了大氣河流（Atmospheric river）。」他稱，幸好的是，聖海倫火山的泥石流發生在遠離人口稠密的地區，而且大部分泥沙以及石塊都在火山口的幾英里之內被「截住」了。

但是，更大的泥石流，能造成災難性的破壞的洪流，被稱為火山泥流（Lahar）的自然災害，正威脅著雷尼爾山。USGS火山災害計劃，在2007年時指出，雷尼爾山的火山泥流風險很高。雷尼爾山早在5,600年前發生過破壞力極強的火山泥流，當時影響山下達330平方公里的地區。地震學家們表示，當雷尼爾山火山爆發時，可能會導致火山泥流，將會破壞附近的城鎮，例如皮阿拉普（Puyallup）和奧廷（Orting）。

科學家們正在雷尼爾山上建立一個龐大的火山泥流探測系統，該系統具有一系列相連裝在地面以下的地震儀、用於測量地層移動時發出低頻聲的地面麥克風以及網絡攝像頭。由於他們需要校正這些測量工具，所以他們利用聖海倫火山上收集的較小的泥石流來當數據研究。

順帶一下，不僅是地震和泥石流能移動地震儀上的針。幾乎所有會引起轟鳴或震動的東西都會被「接收」，影響地震儀。但地震學家們知道如何區分與地震無關的「奇異」記錄與實際地震的顫動。這些事件包括華盛頓海岸附近發生的火流星（隕石）爆炸、貝克山（Mount Baker）雪崩、軍事或天然氣爆炸等 。