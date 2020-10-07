(溫哥華消息)加拿大最大的社會服務機構之一，中僑互助會最近舉行會員週年大會同時慶祝成立47週年。楊子亮再次當選為新一任中僑互助會主席，並歡迎譚明山回歸成為新理事。

「在過去47年，中僑互助會在為社會提供創新的服務，適應能力和對我們多元文化加拿大的貢獻中贏得了良好的聲譽。我很高興再次當選中僑互助會理的主席，並期待與才華橫溢及有承擔的團隊合作」，楊子亮還表示：「在接下來的經濟恢復階段，我們的工作重點將會是繼續服務新移民，可負擔房屋，長者護理，和就業支持服務。」

中僑行政總裁周潘坤玲表示：「我們非常高興能夠請楊子亮繼續領導中僑理事會，同時我們很歡迎譚明山回歸成為新理事。我特別感謝中僑理事會在疫情下依然致力帶領中僑互助會的工作，同時也衷心感謝我們的員工的努力，持續中僑互助會47年來公認的高品質服務。中僑將會繼續帶領開拓和實踐新的項目，讓新移民能適應及融入加國社會。」

2020-2021中僑理事會

主席：楊子亮先生

副主席：Philip Bates先生

副主席：Jim O’Dea先生

司庫： Doug Purdie先生

理事會秘書：Dr. Alice Maria Chung

理事：陳鵬先生

理事：夏明義先生

理事：Rebecca Clapperton Law 女士

理事：梁蓉女士

理事：Dr. Joy Masuhara

理事：Helen Song女士

理事：譚明山先生

理事：Kathleen Wong 女士

理事：黃偉棠先生

理事：王書堅先生

通過員工、義工、社區合作夥伴和資助者的通力合作，中僑互助會在2019-2020年期間，在移民服務，長者護理和可負擔住房的核心服務領域取得了重大成就。通過遍布低陸平原、聖約翰堡、多倫多的服務中心以及在中國北京和廣州，以及韓國首爾的三個海外辦事處，中僑已提供服務給逾72,000名個別客戶及逾171,000 人次。

中僑互助會成立於1973年，並於1974年正式註冊，目的是協助剛抵埗加國的華裔移民克服語言和文化障礙，融入加拿大社會。經過40多年來的努力，如今已發展成爲一個多元化社會服務機構，為不同文化背景的移民，不論種族、膚色、宗教信仰和性取向，提供服務。中僑的服務包括新移民安頓、語言、就業、家庭及青少年輔導、商業與經濟發展資源、長者護理、房屋以及社區發展等。