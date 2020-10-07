(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會的「秋之韻」第十屆中英詩歌朗誦會，獲溫哥華文學嘉年華（Word Vancouver）之邀，於9月21日晚上七時至八時半通過視像圓滿舉行。是次合作意味著該會在中西文學交流方面踏上了一個新台階。

朗誦會由加華作協執行會長梁麗芳教授統籌及主持，參加的中西詩人十二位，其中四位來自其他族裔，還有參與翻譯的五位翻譯家。是次朗誦會的詩作題材多樣。姜安道（Andrew Parkin）教授的悼念詩“Poem for Autumn” (《秋思》，梁麗芳中譯)感嘆生離死別的無奈；印第安法裔詩人安祖恩(Joanne Arnott)的“World Shapers ”(《世界創造者》, 梁麗芳中譯) 俯視人類的創造與毀滅的宿命；多產詩人史克文（Kevin Spenst）的愛情詩“Third Testament ”(《第三誓約》, 胡守芳中譯) 令人動容；沈家莊教授的短詩《焰火》（“Flaming”, 張愛華英譯）充滿生機與激情；羅善權的“Reconciliation ”(《回復和諧》, 陶永強中譯) 感受愛的空間與溫暖；楓昧的《小雨》(“Sprinkle” ，自譯) 抒情中帶有古典情懷；冬冬的《櫻盼》(“The wishes of cherry blossom”，自譯) 寫春天的逝去與期望。

今年的詩歌還有一個特點，就是有七位詩人不約而同地從多個角度書寫新冠狀病毒疫情對人類的種種衝擊。黎巴嫩裔詩人吉雅‧亞維特（Ghia Aweida） 的“Pandemic Process ”(《疫情》，胡守芳中譯)真切地寫出疫情對人們日常生活的影響；盧美娟的《寒風吹》（“The cold wind blows”, 自譯）寫疫情下的秋景和對生命的思索；陳浩泉的《塵戰》（“Dust Warfare”，王健英譯）以悲憫筆觸寫人類與新冠病毒的對抗；青洋的《口罩》 (“Mask”，張加英譯)是一首具有批判性的詩作；陳華英的《落淚之日》(“Day of weeping”, 陶永強英譯) 以沉鬱濃密的意象寫意大利載逝者屍體的靈車引發的哀傷。

朗誦完結後，在回應的環節，各人就詩的創作與翻譯，以及作者自己譯寫等問題進行交流討論，王健（Jan Walls）教授與姜安道教授都發表了他們的感想。參與者們指出，這次的詩作整體上有很高的水平，並帶有濃厚的人道關懷精神。加華作協會長陳浩泉感謝參與活動的詩人、翻譯家和工作人員，並期待來年繼續與Word Vancouver合作新一屆的朗誦會。從2009年開始至今，中英詩歌朗誦會大多在中山公園舉行，今年因疫情之故，改以視像形式進行。

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