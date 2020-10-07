（JY編譯）11月3日，現任總統特朗普與前副總統喬·拜登之間在2020總統選舉中，勝出的一方，可能會對整個金融市場產生巨大的影響，投資人目前已經在嘗試找出潛在的贏家和輸家。

總體來說，分析人士指，分析師認為拜登調高公司稅賦的政策可能令會給企業收益帶來壓力。但他們預期拜登將支持基礎建設項目及可再生能源。至於特朗普，如他當選，他的第二個任期可能帶來更多的減稅措施，及擴大放鬆管制的政策，可能使能源和金融業受益，但同時可能會繼續與中國保持緊張關係。

由於參議院的多數黨席位次也岌岌可危，這次的選舉可能出現總統及國會皆由同一政黨所控制，從而使制定法律的工作變得更加容易，例如不會出現目前在陷入政治僵局中的新一輪刺激措施。

如拜登勝出

可再生能源︰若在拜登領導下，市場預期中的「綠色能源」推動力度更大，可能會支撐可再生能源類股。據瑞士信貸（Credit Suisse）稱，例如延長稅收抵免將推動諸如Sunnova Energy International、SunPower Corp和Enphase Energy等太陽能股票的增長。

電動汽車：特斯拉（TSLA.O）股價在特朗普執政期間已經經歷了猛烈的上漲，但一些人認為，拜登當選後可能會進一步推動電動汽車公司的股價。

CFRA分析師加勒特·納爾遜（Garrett Nelson）在一份報告中表示︰「拜登提出了新的稅收優惠政策、政府購買和其他措施，特別是使電動汽車受益。」尼爾森寫道，其他可從拜登獲勝中受益的潛在贏家還包括專注於電氣化和綠色化、無排放技術的汽車供應商，例如Aptiv，BorgWarner和Visteon。

基礎設施：LPL Financial首席市場策略師瑞安·德特里克（Ryan Detrick）表示，若拜登入主白宮，為尋求兩黨合作雙贏，一項龐大的基礎設施支出計劃，可能是其早期考慮的優先事項。

花旗分析師安德魯·卡普洛維茨（Andrew Kaplowitz）稱，拜登的計劃將推動種類眾多的工程和建築公司，其中AECOM，Jacobs Engineering Group和MasTec是最大的受益者。

關稅貿易：拜登政府可能會讓美中關稅戰爭平息下來。Ameriprise Financial首席市場策略師戴維•喬伊（David Joy）表示：「如果貿易政策不那麼關注關稅的運用，那麼進口商和出口商都將從中受益。」摩根大通在7月份的一份報告中指出，如果拜登當選總統導致美中關稅緊張局勢「緩和」，寶潔（PG.N），賽默飛世爾（Thermo Fisher）和3M等眾多股，可能會跑贏大盤。

如特朗普連任成功

減免稅：拜登敗選，意味著受受益於特朗普減免公司稅的企業，將享受到更多稅惠。摩根大通在其7月份的報告中將AT＆T，Target和廢物管理（Waste Management）列為受益於特朗普的《減稅和就業法》的企業，而若拜登當選，這些企業的營收可能會表現不佳。

銀行：隨著更高的公司稅，在拜登政府的領導下，銀行可能會面臨更多法規的擔憂，特別是如果像參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）這樣的進步主義者扮演重要角色時。

基夫、布魯耶特與伍茲（Keefe, Bruyette＆Woods，KBW）的分析師們表示，特朗普連任與保持共和黨擁有參議院多數黨席位，對銀行業來說是最佳的方案，因為「共和黨減少管制的議程保持不變」。KBW寫道，在這種情況下可持有包括富國銀行和花旗集團等的股票。

國防部：BCA Research策略師在最近的一份報告中表示，鑑於與中國和俄羅斯的角力的現實問題，雖然民主黨掌控著眾議院，但特朗普可能會「維持大規模國防開支方面取得成功」。

化石燃料企業：美國最大的獨立經紀交易商LPL的瑞安·戴特里克（Ryan Detrick）表示：「對能源企業，特別是化石燃料企業的支持，似乎是特朗普的一項持續目標。」他還補充稱，除可再生能源領域的企業外，該領域的大多數企業都可能會受益於特朗普的連任。