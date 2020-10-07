（JY編譯）期望新一輪新冠狀病毒援助措施的美國人以及尋求避免裁員浪潮的美國航空業，因總統特朗普周二暫停了與民主黨人就更大規模援助計劃進行的談判，而陷入崩潰。「我已指示我的代表們停止談判直到大選結束後。如果我贏了，我們馬上將通過一個重大刺激法案，針對勤勞的美國人和小型企業，」特朗普在離開醫院一天後在推特上寫道。他因感染新冠病毒，在醫院接受了治療。

就在幾天前，特朗普敦促趕緊對第5個大規模冠狀病毒振興法案採取行動。這位共和黨籍總統上週六在軍醫院接受治療時發推文說：「我們偉大的美國想要且需要刺激法案。我們共同努力敲定法案。」

11月3日，美國將決定特朗普是否贏得第二個四年任期。民主黨總統候選人拜登（Joe Bide）目前在多個全國民調上領先特朗普。

特朗普突然結束了關於另一項刺激經濟的法案的談判，堅持要求參議院只專注於確認艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）填補大法官露絲·巴德·金斯堡（Ruth Bader Ginsburg）上月過世後的空缺。巴雷特的任命案若通過，保守派將在最高法院以6比3佔多數優勢。

參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）曾對大型新援助計劃持冷靜態度，他對記者說，他支持特朗普的舉動。他個人認為共和黨籍總統不太可能可與民主黨人達成協議，並且表示「我們需要專注於可實現的事情上。」

但是共和黨代表約翰·卡特科（John Katko），民主黨人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）在2016年參與總統大選之年，卡特科拿下紐約選區，他敦促特朗普推翻他的決定。卡特科在推特發文說：「有人的生命危在旦夕，我們承受不起就救濟方案進行談判的代價。」另一位共和黨參議員蘇珊·柯林斯（Susan Collins），在緬因州艱難地爭取競選連，指特朗普的舉動是「巨大的錯誤」。

眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和特朗普政府在討論的援助措施包括今年早些時候因許多人失業而派發的1200美元支票，以及向美國航空公司提供新一輪規模達250億美元的救助計劃，以使成千上萬的航空業員工可以再保住6個月飯碗。

特朗普宣布終止談判後，美國股市逆轉收盤。大型航空公司的股票也下跌。

佩洛西說白宮處於「混亂不堪」之中，她跟眾院民主黨人通電話時，並提到了一個問題，即特朗普是否服用對抗COVID-19的類固醇藥物，使他的判斷受到影響。根據知悉通話內容的消息人士，佩洛西說：「相信我，有人認為類固醇會影響你的思維。」

佩洛西表示，儘管特朗普拒絕談判，議員們仍將通過更多援助法案。她在星期二晚上與記者喬納森·卡佩哈特（Jonathan Capehart）進行的在線對話中說：「我們將制定刺激法案。」她更指出，這可能發生在國會選舉後的「跛腳鴨」（lame duck）會議上，新舊總統交接這段時間內所召開的國會會議，或者立法者可以將冠狀病毒救助條款納入必須通過的政府支出法案中。

佩洛西和財政部長史蒂芬·努欽（Steven Mnuchin）過去一週一直在商討，他們試圖縮小民主黨要求約2.2萬億美元的新一輪應對疫情經濟刺激法案和白宮尋求的約1.6萬億美元之間的差距。

週二早些時候，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）在一次商業會議上表示，未能進一步提供救濟「將導致（經濟）復甦疲軟，給家庭和企業帶來不必要的困難。」克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特（Loretta Mester）告訴CNBC︰「我認為，如果沒有新一輪救濟，復甦將會慢得多，令人失望的是我們沒有完成一攬子計劃。」