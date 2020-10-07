(溫哥華消息)葉尚志基金會很榮幸為四所加拿大卑詩省選定學校的學生提供共27個教育獎學金。每個獎學金金額分別為$ 1,000，$ 2,000或$ 10,000。通過四所學校所頒發的總金額為$ 55,000。

自從卑詩省恢復課以來，學校發現好些家庭由於受疫情影響而面臨經濟困難。葉尚志基金會一直致力於通過為有需要的個人提供獎學金，助學金，以及其他形式的經濟援助來支持教育工作。



這次獲頒贈獎學金的四所學校如下：

*溫哥華基督教學校 Vancouver Christian School

*列治文基督教學校 Richmond Christian School

*加拿大華人神學院(溫哥華) Canadian Chinese Theological Seminary (Vancouver)

* Our Lady of Perpetual Help Parish School



葉尚志基金會 將於本年十月一日晚上七時正，假座列治文幸運酒家舉行的基金會中秋節慶祝晚宴上，向四所學校頒發此等獎學金。由於公眾聚會的限制，「賀中秋顯愛心 獎學金頒發晚會」將在YouTube上進行直播。

葉尚志基金會是一個非營利組織（慈善註冊號：77150-9718-RR0001），以其創始人葉尚志女士命名。葉女士是一位虔誠的基督徒，源於她「行出神的愛，以仁慈彼此相待」的原則，她對基金會的抱負和心願，是以基金會的投資組合收益，作為幫助有需要的人的方法。欲瞭解基金會的資料，請登入www.jean-ip-foundation.com 或Facebook https://www.facebook.com/Jeanipfoundation