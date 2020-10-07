9月16日下午，鳳凰衛視與中國紅十字基金會在北京鳳凰中心舉行戰略合作簽約儀式暨「2020中華小姐公益活動」啓動儀式，並以此拉開雙方戰略合作的序幕。

鳳凰衛視以「拉近全球華人距離，向世界發出華人的聲音」為宗旨，利用自身的傳媒優勢與品牌影響力，宣揚公益理念，組織、參與及推動各項公益活動。而中國紅十字基金會致力於改善人的生存與發展境況，保護人的生命與健康，促進世界和平與社會進步。雙方高度使命契合、優勢互補，促成了此次合作，並將利用自身平台資源優勢強強聯合，在內容綁定、傳播推廣、公益項目籌款等方面進行中長期的戰略合作。

「中華小姐環球大賽」作為鳳凰衛視主辦的全球華裔女性的美麗盛事，一直強調中華文化和傳統美德的推廣，注重內在美和外在美有機完美的結合，傳遞美好和溫暖始終是賽事的堅守，公益活動作為賽事的重要組成部分，也伴隨了大賽17年的成長。2020年新冠疫情來襲下，華姐大賽競賽環節將再次為公益讓路，打造2020中華小姐公益活動，用「她」力量為2020打氣！而「公益廚房」消費扶貧項目是今年中國紅十字基金會的重頭項目，是貫徹落實打贏脫貧攻堅戰、助力鄉村振興的重要舉措。通過將鳳凰衛視中華小姐品牌與中國紅十字基金會「公益廚房」項目深度綁定，利用鳳凰衛視全媒體優勢支持「公益廚房」項目，雙方將合力打造一場「電視媒體+網絡平台聯動」的公益行動。

同時為了進一步促進公益事業的創新，在2020中華小姐環球大賽中還將融入高科技元素。聚力維度將提供中華小姐虛擬公益天使形象設計及技術支持，依託鳳凰衛視全球產業資源和全新創意理念，打造更多、更好的產業內容。

未來，鳳凰衛視與中國紅十字基金會也將充分結合雙方的平台、專業和資源的優勢，推動更好地履行社會責任、樹立良好的公益形象。