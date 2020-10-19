文 | Lavender，編輯 | Joelle, Lisa

之前經歷的霧霾天裡，是否即便家里蹲也覺得昏昏沉沉？朋友家的home office就頗有預見性的擺滿了綠植——雖然科學研究證明indoor plant對於改善室內空氣環境作用極小，但滿眼生機盎然的感覺，多少能提升在家辦公的幸福指數。

還記得之前我們之前分享過西雅圖的植物商店集合嗎？趁著即將結束的夏季，編輯部為大家再次盤點以分享更多這樣的小店，讓大家宅在家也可以體驗種植的樂趣。

Bellevue Nursery

這是一家裝潢很經典的植物商店。無論是種植需要的工具，草藥，時令蔬菜種子，還是稀有的果樹，你都可以在這里找到。（今年購買的人很多，所以供應有時可能緊張，請提前打電話詢問）

842 104th Ave SE, Bellevue, WA 98004

425-454-5531

City People’s Garden Store

自1988年以來一直為大家提供植物和花園用品，一間裝滿新鮮室內植物的店，里面還有很可愛的禮品店。如果不想在人群密集的時候購物，還可以以更安全的方式，提前發email預定pick up。

2939 E Madison St, Seattle, WA 98112

206-324-0737

Glasswing Greenhouse

一家非常小清新風格的植物店，植物品種非常豐富齊全。因為疫情原因現在只接受預約或網上預訂，官網不僅能買到植物，還有衣服和家居用品。

glasswingshop.com/pages/greenhouse

206-829-8955

Indoor Sun Shoppe

從1970年開始為大家提供園藝植物類商品，你可以在這里找到很多可愛的多肉植物和養殖它們的容器，疫情期間這家店也保持開放，店主建議每位來店的顧客只停留三十分鐘，以保證大家的健康安全。

160 N Canal St, Seattle, WA 98103

206-634-3727

Magnolia Garden Center

在這里你可以找到很多可愛的鏡面草（金錢草），現在開放給大眾啦，店主還為有安全顧慮的顧客提供30分鐘單獨購物預約，詳細信息請自行查尋官網magnoliagardencenter.com

3213 W Smith St, Seattle, WA 98199

206-284-1161

Peace, Love, and Happiness Club

這家位於Fremont的小店開在街角一個很顯眼的位置，外面的植物架子一下子就可以引起你的註意，這里不僅有平價也有比較昂貴的植物，有時也會有一些打折商品。

3427 Fremont Pl N, Seattle, WA 98103

206-547-1211

The Plant Store

這里會販售一些還在成長初期的植物，你只需要把它們買回家移植到自家的土里，只需要澆水和簡單的照顧，省去了從種子開始種植的麻煩。他們最近在搬家到新地址，可以關註網站最新動態。

9636 16th Ave SW, Seattle, WA 9810

theplantstoreonline.com

Ravenna Gardens

這家植物商店對於喜歡逛 U village的人肯定不陌生，小編每次經過都會忍不住進去逛一圈，價格方面也不用太過於擔心，就是仙人掌類的植物有時候不是很多，需要預定。

2600 NE University Village St, Seattle, WA 98105

206-729-7388

Seattle Seed Company

這是一家種子專賣店，各種各樣的種子你都可以在這里找到，官網還有手機殼，帽子，T恤等周邊產品。

seattleseed.com

206- 395-4769

Verde and Co.

這家店出售非常可愛的花束，婚禮花束也接受網上預定，店主很擅長色彩搭配，有時候還會用蘑菇，空氣植物為花束做點綴。

400 Fairview Ave N #103, Seattle, WA 98109

206- 619-7917

Sky Nursery

毗鄰Shoreline Costco，創立於1953年。創始人Irene和Jim對它傾註了很多心血，從一間小店鋪開始做起，一邊上夜校學習植物種植，一邊自己摸索搭建溫室、呵護花朵綠植，60多年過去，規糢可能不及下面那間Swansons的大，但也是區域內規糢數一數二的植物商店了。

小編上周末恰好去逛了逛，植物品種齊全，Indoor Plant部分按照光照要求等作了分類，對新手也非常友好。此外出口收銀處是個大的植物相關主題商店，可以淘到不少可愛的花盆、居家裝飾、日用品等，大家能逛個盡興。

18528 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133

https://skynursery.com/

Swansons Nursery

西雅圖非常受歡迎的玻璃溫室，創建於1924年。在這里你可以找到很多大型植物和種類豐富的鮮花，疫情期間接受預約室內購物，如果位置允許，可walk-in，詳細信息請查詢官網swansonsnursery.com

https://www.instagram.com/p/CFvsaiSANWs/

9701 15th Ave NW, Seattle, WA 98117

206-782-2543

West Seattle Nursery and Garden Center

無論是大型綠化裝修，家庭花園種植還是為朋友的生日安排鮮花布置，你都可以來這里選購。禮品店里還有室內植物，玻璃容器，蠟燭和其他小飾品。疫情前店主還在商店里經營了咖啡店，但是由於疫情原因現在暫時關閉了。

5275 California Ave SW, Seattle, WA 98136

206-935-9276

Flower World

去年夏天小愷非常貢獻了一篇深度攻略，一個集風景、超大花房、農場於一體，擁有極全category的神仙苗圃Flower World。歡迎回顧我們精心編輯的往期推送：Lohas | 必打卡之西北最大的“花花世界”！

9322 196th St SE, Snohomish, WA 98296

http://www.flowerworldusa.com/

看了這些植物商店，大家是不是也開始想要體驗一下種植樂趣了呢，新手也可以從仙人掌，空氣植物這種比較容易打理，裝飾性也比較強的植物入手。希望大家都可以收獲到自己心儀的植物，成為種植小能手。