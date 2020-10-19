文 | Lavender，編輯 | Joelle, Lisa

之前經歷的霧霾天裡，是否即便家里蹲也覺得昏昏沉沉？朋友家的home office就頗有預見性的擺滿了綠植——雖然科學研究證明indoor plant對於改善室內空氣環境作用極小，但滿眼生機盎然的感覺，多少能提升在家辦公的幸福指數。

還記得之前我們之前分享過西雅圖的植物商店集合嗎？趁著即將結束的夏季，編輯部為大家再次盤點以分享更多這樣的小店，讓大家宅在家也可以體驗種植的樂趣。

Bellevue Nursery

這是一家裝潢很經典的植物商店。無論是種植需要的工具，草藥，時令蔬菜種子，還是稀有的果樹，你都可以在這里找到。（今年購買的人很多，所以供應有時可能緊張，請提前打電話詢問）

View this post on Instagram

Ever since I moved to my new place, I wanted fill up my balcony with plants. I pinterested like nobody’s business & pinned up some really fancy ideas for a balcony garden. Next was to buy the correct plants for an amateur gardener like me. I knew from the start that I’ll be visiting a nursery and making my investment worthwhile! And boy was I proud of myself. @bellevue_nursery offers a wiiiiiide variety of indoor and outdoor plants, planters & garden accessories. I scored lovely trailing plants that I could hang from my balcony. All were between $4-$5 4” plants💚 🌱 Pretty reasonable right? I haven’t found better plant deals anywhere else (including online). Plus, nurseries source fresh saplings, soil & the people running it are so knowledgeable! What are your go-to places for plant shopping? Let me know in the comments below! #plantnursery #bellevuenursery #houseplants #balconyplants #greenthumb #gardening #plantlady #plantsofinstagram #plantbloggers #indoorplants #plantshopping #hookorbycook

A post shared by Madhu ~ Seattle Blogger (@hookorbycook) on

842 104th Ave SE, Bellevue, WA 98004
425-454-5531

City People’s Garden Store

自1988年以來一直為大家提供植物和花園用品，一間裝滿新鮮室內植物的店，里面還有很可愛的禮品店。如果不想在人群密集的時候購物，還可以以更安全的方式，提前發email預定pick up。

2939 E Madison St, Seattle, WA 98112
206-324-0737

Glasswing Greenhouse

一家非常小清新風格的植物店，植物品種非常豐富齊全。因為疫情原因現在只接受預約或網上預訂，官網不僅能買到植物，還有衣服和家居用品。

glasswingshop.com/pages/greenhouse
206-829-8955

Indoor Sun Shoppe

從1970年開始為大家提供園藝植物類商品，你可以在這里找到很多可愛的多肉植物和養殖它們的容器，疫情期間這家店也保持開放，店主建議每位來店的顧客只停留三十分鐘，以保證大家的健康安全。

160 N Canal St, Seattle, WA 98103
206-634-3727

Magnolia Garden Center

在這里你可以找到很多可愛的鏡面草（金錢草），現在開放給大眾啦，店主還為有安全顧慮的顧客提供30分鐘單獨購物預約，詳細信息請自行查尋官網magnoliagardencenter.com

3213 W Smith St, Seattle, WA 98199
206-284-1161

Peace, Love, and Happiness Club

這家位於Fremont的小店開在街角一個很顯眼的位置，外面的植物架子一下子就可以引起你的註意，這里不僅有平價也有比較昂貴的植物，有時也會有一些打折商品。

View this post on Instagram

There’s no place i rather be 🌿

A post shared by 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕 (@foliangel) on

3427 Fremont Pl N, Seattle, WA 98103
206-547-1211

The Plant Store

這里會販售一些還在成長初期的植物，你只需要把它們買回家移植到自家的土里，只需要澆水和簡單的照顧，省去了從種子開始種植的麻煩。他們最近在搬家到新地址，可以關註網站最新動態。

9636 16th Ave SW, Seattle, WA 9810
theplantstoreonline.com

Ravenna Gardens

這家植物商店對於喜歡逛 U village的人肯定不陌生，小編每次經過都會忍不住進去逛一圈，價格方面也不用太過於擔心，就是仙人掌類的植物有時候不是很多，需要預定。

2600 NE University Village St, Seattle, WA 98105
206-729-7388

Seattle Seed Company

這是一家種子專賣店，各種各樣的種子你都可以在這里找到，官網還有手機殼，帽子，T恤等周邊產品。

seattleseed.com
206- 395-4769

Verde and Co.

這家店出售非常可愛的花束，婚禮花束也接受網上預定，店主很擅長色彩搭配，有時候還會用蘑菇，空氣植物為花束做點綴。

View this post on Instagram

In January of 2019 I was having lunch and doing Valentine’s Day paperwork at Chaco Canyon. I was trying to figure out my game plan for getting extra hands on deck for the holiday. So I went to get a glass of water and noticed a business card on the community board for @alannajaefloral. So I reached out to Alanna on @instagram to see if she was interested in freelancing with us for VDAY. She came to the shop to meet n’ greet and reminisced about how she used to shop the footprint of @400fairview as a child with her Mom when it was @northwest_wholesale_florists. We clicked right away, there was an ease about Alanna and I knew she was meant to be there. She worked with us for VDAY and then on April 18th started working at Verde as an employee. Alanna became the manager in October and has been running the day to day since then. We have too many oddities in common to count, including numbers, butterflies and Mariah Carey. Alanna surprised me and had our card vendor Lauren of @goodsheilaco make this for me for Christmas. I burst into tears when Alanna gave it to me. I was blown away by how thoughtful she was and thank you Lauren for your beautiful depiction of @verdeseattle. When I look at the picture I see my baby. With the help of many, I brought it up, taught it to walk, talk and find a sense of purpose. I’m so grateful for all the people that have entered the doors of Verde and signed up for the journey. With love and gratitude. Team work makes the dream work!! Wishing everyone a happy, healthy, healing new year. ✨💚 ✨💚 ✨💚 #seattleflorist #flowershop #grateful #seattleflowershop #flowers #flowerdelivery #goodsheila #flowersheal #verdeseattle #verdeandcoseattle #400fairview #southlakeunionseattle

A post shared by Verde & Co. (@verdeseattle) on

400 Fairview Ave N #103, Seattle, WA 98109
206- 619-7917

Sky Nursery

毗鄰Shoreline Costco，創立於1953年。創始人Irene和Jim對它傾註了很多心血，從一間小店鋪開始做起，一邊上夜校學習植物種植，一邊自己摸索搭建溫室、呵護花朵綠植，60多年過去，規糢可能不及下面那間Swansons的大，但也是區域內規糢數一數二的植物商店了。

小編上周末恰好去逛了逛，植物品種齊全，Indoor Plant部分按照光照要求等作了分類，對新手也非常友好。此外出口收銀處是個大的植物相關主題商店，可以淘到不少可愛的花盆、居家裝飾、日用品等，大家能逛個盡興。

18528 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133
https://skynursery.com/

Swansons Nursery

西雅圖非常受歡迎的玻璃溫室，創建於1924年。在這里你可以找到很多大型植物和種類豐富的鮮花，疫情期間接受預約室內購物，如果位置允許，可walk-in，詳細信息請查詢官網swansonsnursery.com

https://www.instagram.com/p/CFvsaiSANWs/

9701 15th Ave NW, Seattle, WA 98117
206-782-2543

West Seattle Nursery and Garden Center

無論是大型綠化裝修，家庭花園種植還是為朋友的生日安排鮮花布置，你都可以來這里選購。禮品店里還有室內植物，玻璃容器，蠟燭和其他小飾品。疫情前店主還在商店里經營了咖啡店，但是由於疫情原因現在暫時關閉了。

5275 California Ave SW, Seattle, WA 98136
206-935-9276

Flower World

去年夏天小愷非常貢獻了一篇深度攻略，一個集風景、超大花房、農場於一體，擁有極全category的神仙苗圃Flower World。歡迎回顧我們精心編輯的往期推送：Lohas | 必打卡之西北最大的“花花世界”

View this post on Instagram

Found a slice of heaven in Snohomish 🌿

A post shared by Ashley Wiley 🦋 (@wiley___smiley) on

9322 196th St SE, Snohomish, WA 98296
http://www.flowerworldusa.com/

看了這些植物商店，大家是不是也開始想要體驗一下種植樂趣了呢，新手也可以從仙人掌，空氣植物這種比較容易打理，裝飾性也比較強的植物入手。希望大家都可以收獲到自己心儀的植物，成為種植小能手。

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR