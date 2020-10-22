Photo by Glen Carrie

（JY編譯）金縣要「戰勝」新冠狀病毒還有很長的路要走。西雅圖和金縣公共衛生部（Public Health-Seattle & King County）公共衛生官傑夫·杜欽（Jeff Duchin）醫生在上周的新聞發布會上，沒有閃爍其詞，直說︰「我們今天看到的趨勢，應該是對每位金縣居民來說是一種警醒。」因為有關新冠狀病毒的碓診病例和傳播率（transmission rate）的數字趨勢表明，新冠疫情在華盛頓州的擴散並未減緩。

目前，在金縣，傳染率或可以被病毒感染的人數為1.5，比月初的1.6略低。這意味著每個受感染的人都將病毒傳播給一個以上的人。雖然下降了一點點，但是對於當地醫生來說，這仍然太高了。杜欽說：「確診病例將繼續增長，直到我們將這一數字（傳播率）降至1以下為止。」

醫生約翰·林奇（John Lynch）更加關注港景醫療中心（Harborview Medical Center）的患者，在那裡他們正在應對至少有14名患者對COVID-19檢測呈陽性的爆發。他將此歸因於該縣的新冠狀病毒的蔓延。林奇說：「這是令人難以接受的高比率，這使我們的社區和醫院都面臨爆發的風險很高。」

關於重啟校園全面恢復面授的路，這樣的數字顯然是遙遙無期。州衛生部門希望縣在商討有關開始為學生回到校園作準備前，該縣的14日平均值，在每10萬人中能低於75人感染新冠病毒。目前，金縣的病例率為每10萬居民中有93名感染者。而皮爾斯縣（Pierce County）的14日平均值更達到，每10萬人中有103.4名感染者。

衛生官員擔心疫情將會在冬季再次爆發

阿里·莫克達德（Ali Mokdad）醫生和華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的研究人員們一直擔心，隨著冬季到來，未來幾個月的新冠病例會上升。莫克達德稱，病例將增加最主要原因是，大多數社交活動將在室內進行。

那是因為當我們進入12月和1月這樣的冬季時，華氏30至40度的室外氣溫意味著在外面活動的人越來越少，隨之而來的是，更多的人花時間在門窗關著的空間。公共衛生官杜欽說︰「我們預測秋冬季時，新冠疫情將更具挑戰性，因為我們將更多時間花在室內，而且這樣的環境條件有利於感染的傳播。」

本週未，將「打響頭炮」，迎來寒冷的天氣，據天氣預測，週六及週日的最低氣溫將下降至華氏35度，因此醫生們勸告說，要限制與他人在室內一起的時間。莫克達德說：「我們不能放鬆警惕，特別是因為我們將活動轉移到室內。」莫克達德指出，這種傳播發生在世界其他地區，例如巴西。他稱：「在冬季，即使在嚴格的防疫規定和大多數民眾戴口罩的情況下，南半球的病例仍在增加。」

據《紐約時報》，截止10月21日美國東岸時間下午3時08分，華盛頓州新冠病確診例累計至少有103,875例病例和2380例死亡。《紐約時報》指出在過去一周中，華州每天平均有648例新確診病例，比兩週前的平均數增加了23％。

自三月以來， 《紐約時報》一直特別關注療養院、食品加工廠、教導所（監獄）以及大專以上學校的病例。據報導指，華盛頓大學的確診病例累計527例；位於普爾曼的華盛頓州立大學有263例。位於富蘭克林縣（Franklin）康奈爾市（Connell）的Coyote Ridge 教導所的病例有312 例，值得一提的是，根據2010年美國人口普查，該市人口只有4,209人。

IHME預測根據目前的防疫措施，到明年2月，華州將有4300多名居民死於新冠肺炎。杜欽說：「作為一個社群，我們知道應如何防疫，正如我們在四月和五月時（疫情較嚴重期間）實行過的。」可以預見的是，未來幾個月，我們依舊要遵守華州衛生部門的防疫措施指南╴戴口罩及彼此之間至少要保持六英尺的距離。如果可以，每天可偶然短暫地打開窗戶來讓空氣流通。

面對新冠疫情此起彼伏，又要應對流感季的來臨，讀者們要倍加小心。