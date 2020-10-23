(溫哥華消息)超過75位社會各界人士參加了在Mayfair Lakes高爾夫鄉村俱樂部2020中僑基金會慈善高爾夫球賽。大家在愉快的氛圍中打高爾夫球，享受了美好的一天。本次比賽已是第16屆，中僑基金會籌款得超過$90,000。活動收益将會投入中僑社區關愛基金，這個基金是為了彌補中僑互助會未獲政府資助但重要的社會服務，包括移民及難民，青少年，家庭及長者等項目。

中僑基金會主席許祖澤表示：「我們十分感謝今次慈善高爾夫球賽的所有的參加者的貢獻，尤其是在受到疫情影響下，依然有如此之多的社區持續支持和關注，我感到非常的感激和高興。」

高爾夫球賽共同主席王方綺倫, Jeffrey Louie, 勞志成表示：「我們非常感謝所有參與者、贊助者和機構，以及捐助者的貢獻，通過這次活動來支持中僑互助會。」

中僑互助會暨中僑基金會行政總裁周潘坤玲指出：「慈善高爾夫球賽是中僑年度籌款的重要活動之一，籌得經費用來支持中僑的服務項目，例如中僑心理救助熱線、青少年領袖訓練、長者以及諮詢服務等。」「感謝所有的贊助者和機構、參與人士，和社區支持者對中僑的持續信任，使我們能提供服務讓社區變得強大和健康。」

中僑互助會成立於1973年，並於1974年正式註冊，目的是協助剛抵埗加國的華裔移民克服語言和文化障礙，融入加拿大社會。經過40多年來的努力，如今已發展成爲一個多元化社會服務機構，為不同文化背景的移民，不論種族、膚色、宗教信仰和性取向，提供服務。中僑的服務包括新移民安頓、語言、就業、家庭及青少年輔導、商業與經濟發展、長者護理、可負擔房屋以及社區發展等。

中僑基金會於2001年12月成立，為協助中僑互助會及其付屬機構履行服務宗旨而籌募經費。中僑基金會發揮很重要的作用，幫助中僑發展長遠籌款活動計劃，以及支援中僑護理服務協會的工作，藉著不同的籌款活動，為中僑提供穩定的經費來源。