西雅圖勞工標準辦公室 (OLS，Office of Labor Standards) 宣布提高西雅圖最低工資，於2021年1月1日生效。最低工資條例 (Minimum Wage Ordinance) 要求提高工資。最低工資適用於在西雅圖工作的所有員工，無關乎其移民身份。

大型僱主 （僱員人數為501人及以上） 的2021年最低工資 為 每小時 16.69 美元 。

（僱員人數為501人及以上） 為 。 小型僱主（僱員人數為500人及以下）若未給員工支付每小時至少1.69美元的醫療福利以及/或者員工未獲得每小時至少1.69美元的小費，則此 小型僱主的2021年最低工資 為 每小時 16.69 美元。

為 小型僱主若為員工支付每小時至少1.69美元的醫療福利以及/或者員工獲得每小時至少1.69美元的小費，則此小型僱主的2021年最低工資為 每小時 15.00 美元 。

OLS將向擁有西雅圖營業執照的所有企業郵寄一份修改後的工作場所海報，其中包含有關2021年勞工標準的信息。工作場所海報（英文版）的副本可以在OLS網站下載。OLS將把海報翻譯成19種其他語言，並將通過其時事通訊公布在線和印刷版本。請在OLS網站註冊以獲取海報。