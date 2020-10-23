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（JY編譯）自1990年代初期以來，美國的犯罪率呈下降趨勢，賓夕法尼亞大學的最新數據表明，新冠疫情導致一些大城市中的罪案進一步下降。自大流行以來，財產犯罪、暴力犯罪和毒品犯罪與前五年的平均值相比均出現了兩位數的下降，這一趨勢歸因於更多的美國居民留在家中。儘管今年總體犯罪率驟降，但在某些城市，車輛盜竊卻急劇上升。

在美國，每年有近750,000輛汽車被盜，帶來約60億美元的損失。車輛盜竊案的平均數值為每10萬人中228起。雖然盜車率長期以來一直與總體犯罪率一起呈下降趨勢，但在新冠病毒疫情期間似乎出現反差。這可能是由於失業率高企及在家工作的人群，少了使用汽車及少了檢查他們停放的車輛。

盜車案在地域上差異很大。以州為例，過去三年來，阿拉斯加和新墨西哥州的車輛盜竊率最高，分別為以每10萬人495起和488起汽車失竊，名列全美之首及第2名。總體而言，西岸多個州的汽車盜竊率高於東北部或中西部。佛蒙特州和緬因州擁有全美最低的汽車盜竊率，每10萬人中只有57和42起車輛盜竊案。

為了選出美國的「車輛失竊之都」，CoPilot公司的研究人員分析了聯邦調查局最近三年的犯罪數據。研究人員還計算了同一年的年平均汽車失竊次數，整體財產失竊率和暴力犯罪率 。為了提高相關性，分析中包含了美國最大的150個城市。研究人員根據2017年至2019年的數據，根據每10萬人的年均汽車失竊率列出了人均汽車盜竊案最多的25座城市。

平均而言，這25個城市每10萬人中有827起汽車失竊，是全美平均數值的好幾倍，而且每年平均有近4,000輛汽車被盜。盜車率最高的城市往往也有很高的暴力犯罪率，每10萬人中平均有1,088起暴力犯罪案。全國暴力犯罪率要低得多，每10萬人中有383起。

名列榜首的城市為加州的奧克蘭，每10萬人中有1199起汽車盜竊案，年平均車輛被盜高達5202台。整體財產失竊率為每10萬人中有5874起，暴力犯罪率為每10萬人中有1269例。其他例入10大車輛盜竊案的西岸城市包括，名列第4位俄勒岡州的波特蘭市，每10萬人中有1040起汽車盜竊案，整體財產失竊率為每10萬人中有5397起，暴力犯罪率為每10萬人中有522例。加州的聖貝納迪諾（San Bernardino）以每10萬人中有1007起汽車盜竊案，整體財產失竊率為每10萬人中有4076起及暴力犯罪率為每10萬人中有1318，排在第三位。阿拉斯加州的安克拉治（Anchorage），以每10萬人中有864起汽車盜竊案，整體財產失竊率為每10萬人中有4946起及暴力犯罪率為每10萬人中有1271起，排在第七位。華州塔科馬（Tacoma）以每10萬人有852起汽車盜竊案名列第8名。整體財產失竊率為每10萬人中5,287起及暴力犯罪率為每10萬人831起。