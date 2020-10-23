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（JY編譯）一項新的研究顯示，隨著新冠狀病毒大流行持續爆發，西雅圖的租金價格正在下降。據公寓查找應用《ApartmentList》的報告發現，自新冠疫情以來，西雅圖的房租跌幅在全美100個最大城市中排名第三。自三月以來，在分析的城市中，有41個城市的租金價格下跌。

據這項研究，自3月以來，西雅圖9月份的租金價格下降了9.9％。與去年同期相比，西雅圖的租金價格下降了8.8％。該報告稱，西雅圖一居室公寓的中位數租金為1,555美元，兩居室公寓的中位數租金為1,940美元。截止9月，已是西雅圖租金價格6個月連跌的局面。

這項研究將租金下降歸因於許多因素，其中包括安全隱患，這些隱患導致人們擱置搬遷行動。另一個原因是經濟環境欠佳。當然，在遠端家工作愈來愈流行，包括科技公司的員工，他們可能會尋找更實惠的地區居住。根據這項研究，一些最昂貴的城市，如西雅圖、舊金山和紐約等，租金價格下降幅度最大。該研究稱，失業人群可能再也無法負擔這些城市的高昂生活成本。

這項研究指出︰「自從COVID-19疫情開始以來，我們已經看到『居家令』停止了正常的搬遷活動，同時由於巨大的經濟停擺，造成了令人震驚的失業人數。這些前所未有的局面影響了全國對出租房屋的需求。由於需求疲軟，造成這些城市出現了有史以來最嚴重的租金下降，而且下降趨勢尚未減緩。」

新冠狀病毒大流行迫使西雅圖和全國各地成千上萬人失業，使許多人難以負擔房租和其他基本需求。西雅圖市、華州和聯邦官員一直在努力為有需要的人提供租金援助，但仍然遠遠不足以滿足龐大的需求。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）於今年4月16日開始實施的禁止驅逐令已於10月15日到期。在西雅圖，市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）將驅逐禁令延至今年年底（12月31日）。倡導者們就多次發出警告指，驅逐禁令一旦終止，可能會出現驅逐浪潮，使這個已經缺乏負擔得起的住房的城市，迫使更多的人無家可歸。

眼見多個州及地區的驅逐保護措施已將到期，9月，美國疾病預防控制中心（CDC）頒布臨時命令，禁住業主在今年底以前驅逐租戶。

研究發現，租金價格下跌幅度最大的城市是住房價格最高的城市，其中舊金山和紐約位居榜首。「雖然大多數城市的租金下降幅度相對較小，但少數幾個主要城市的房價卻出現了大幅且快速的下降。自大流行開始以來，舊金山以17.8％的跌幅位居榜首。儘管它仍然是美國最昂貴的市場，但舊金山的租客現在也許能夠找到近期最佳的租金價格。」該研究顯示，紐約的租金下降了11.6％，幅度為第二大。緊接西雅圖的是，自三月以來，該市租金下降了9.5％。波士頓的租金降幅為第五大，下降了8.9％。華盛頓特區、加州的奧克蘭市、弗吉尼亞州的阿靈頓市、新澤西州澤西市和加州的弗里蒙特市，其租金跌幅打入榜單前10名。

這項研究稱，目前尚不清楚該流行病將對租金價格產生什麼長期影響。這項研究稱：「大流行對租金的影響將在很大程度上取決於經濟復甦的速度。」