（Susie 編譯）華盛頓州最高法院已經裁定，駁回蒂姆·艾曼（Tim Eyman）提出的在全州實行30美金車輛登記費的I-976號倡議，這個倡議前年獲選民批准的。最高法院認為，這項倡議違反了憲法規定的單一主題性原則——即所有倡議都應只有一個主題，且選票標題也不夠準確。

法院的判決後，西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）將這次決議稱作是「還以西雅圖選民正義」（justice for Seattle voters）。

早前，包括金縣和加菲爾德縣（Garfield）交通局在內的一眾城市都對此倡議提起了訴訟，稱其違反了州憲法，且會剝奪其用於道路交通及維護方面的費用。金縣法官的一紙禁令讓該倡議暫被擱置，而最高法院則直接給它判了死刑。

據華州財務管理辦公室（Office of Financial Management）的計算，如果I-976實行，會在未來的6年裡給全州和當地政府減少超過40億美金的財政收入。西雅圖需要減少11萬小時的巴士工作時間，而加菲爾德縣則需要將給老年人和殘疾人提供的採購和就診及其他預約服務減少一半。

蒂姆·艾曼是一位長期反對稅收的倡議人, 他今年也參加了州長的選舉，但連第一輪都沒有撐過。他的30美金登記費倡議在20年前第一次通過，但還未實行就被法院駁回了。這些年來此案帶來​​的費用也因為法律制定者和部分地區支持者的默許而持續累積。

華州殘疾者權益保護協會（Disability Rights Washington）的安娜·齊瓦茲（Anna Zivarts）說到︰「我希望這次可以標誌著艾曼時代的結束。」

自去年十一月投票結束後，齊瓦茲曾在艾曼試圖破壞市長杜肯宣布對I-976發起法律質疑的一次新聞發布會上與他正面交鋒過。「現在是時候排除他的干擾，將重心放回到對我們都有益的交通建設上了。」 齊瓦茲於上週四評論道。

然而與此同時，I-976被最高法院駁回的消息給改倡議的支持們帶來了重創。

家住米爾克里克市（Mill Creek）的湯米·溫特伯恩（Tommy Winterburn）滿懷氣憤的說︰「我看現在大家的投票已經無關緊要了！這是極其不正確的！我這輛2011年的舊車還需要交210美金的登記費，這一點都不合理。​​」

金縣議會主席勞迪婭·巴爾杜奇（Claudia Balducci）稱︰「希望我們不要再花20年爭論到底要交多少的車輛登記費，是時候換個討論的話題了。」

巴爾杜奇提到，政府服務的所有方面，包括公共交通，都應該有自己穩定進步的資金來源。而目前的情況是，汽油稅被用作專項撥款支持高速項目建設，車輛登記費和消費稅則被劃作了交通資金的主要來源。而新冠疫情期間，消費稅收入又幾近乾涸，這就給交通預算留下了極大缺口。

社評︰是時候給他們想要的30美金登記費了

就這判決，《西雅圖時報》專欄作家，丹尼·韋斯特納特（Danny Westneat ）寫下了自己對此的想法。

說起我們華盛頓州的地方政治，有一個定期重現如三文魚洄游般規律的有趣特色，就是蒂姆·艾曼的倡議被法院一次次駁回。

在過去近25年內被選民通過的11項由艾曼提出的倡議裡，有9項就被法院全部或者部分屏蔽掉了，這已經要成為一條規律了。

而這一切隨著上周華州最高法院對艾曼30美金車輛登記費倡議的駁回又重新上演了一遍。

艾曼控訴判決的不公和「腐敗」，並譴責了總檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）為其擬定選票標題的律所。而華州的共和黨則繼續站邊艾曼，譴責訴訟的獲勝方。

共和黨人們發推說道︰「華州人民想要30美金的登記費就那麼困難嗎？這裡的人們值得更好的引領，而不是讓自私自利的民主黨人來拖垮全州！」

但實際情況是，「我們」真的想要這個30美金登記費嗎？有些人確實需要，但也有很多人並不。事實就是，艾曼這項乍看之下是幫人們減負的做法，實際上隱藏了很多有礙民主和自由選擇的陷阱。

以此案為例，住在華基雅琴縣（Wahkiakum）和克里基塔特縣（Klickitat County）的選民就替我們住在中普吉特灣地區的人們做了決定，規定我們不允許通過繳稅來完成輕軌的建設和巴士的運行。

I-976號倡議在西雅圖和海灣運輸局（Sound Transit）的輕軌納稅區都遭到了拒絕，因為這兩個縣都是同意要交高額車輛登記費用以完成公共交通建設的。

而這也是問題爭議的中心。艾曼總是說「讓選民決定」，但這並不適用於公共交通領域。事實是，選民們一再表態要將自己上交的車稅用在公共交通的建設上，只是艾曼一再選擇忽略這部分選民的意見。

艾曼認為這些車輛登記費的減費措施是對海灣運輸局的重創，他曾對東區共和黨小組（Eastside GOP）稱︰「是我們真正有能力對海灣運輸局大刀闊斧下手的機會，為什麼不再來一次呢？」

但眼看這預先設定的一輪爆發– 不滿激發、倡議競選活動、法院駁回，新一輪的憤怒延續- 都在如期規律的進行著，誰又能保證它只會再來一次呢？這也是艾曼對此次駁回並沒有太沮喪的原因，說到底，這只是他的另一份工作而已。法院明令指出艾曼已於2018年起草了13個不同的針對車輛登記費的倡議，最後才決定採用I-976，所以不用懷疑他還有很多存貨要拿出來（不過很可能未來他拿出的某項倡議會被未來的某次開庭再度駁回）。

所以，我們怎樣才能終結這一出政治啞劇呢？既然華州立法人有時也會採取艾曼的提議，那麼現在他們就應該放手一砍- 在支持艾曼倡議的地區砍掉車輛登記和交通支出的高費用。

華州交通部今年放出了全州39個縣繳納交通稅與交通項目支出收益的對比數據。排名前十的接受縣- 也就是花最少錢獲得道路項目的縣- 你應該猜得到，正是支持艾曼倡議的紅縣（共和黨）。

舉例說明：華州西南部的華基雅琴縣，2019年每收到居民1美金的交通納稅，就可以在交通支出項目中有將近7倍的回報，達到每人6.81美金。而即使有這樣的慷慨回報，該縣贊成將艾曼的I-976減稅措施的投票率達到了37%。

全華州有6個縣都可以拿到繳稅金額兩倍的回報，華基雅琴縣之外的另外5個縣分別是費里縣（Ferry ）、加菲爾德、克里基塔特縣、亞當斯縣（Adams）和林肯縣（Lincoln），這些都位於華州中部和東部。而金縣基本達到了這一數字的持平，1.10美金。

所以我同意共和黨人的觀點︰不如就給選民他們想要的。就讓西雅圖和金縣自己漫天開價吧，然後我們在該州其他地方削減汽車標籤稅，同時降低其交通開銷以求平衡。

共和黨人說的沒錯：這有什麼困難的呢？