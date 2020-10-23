

United Nations COVID-19 Response

（JY編譯）有幾種，哪一種最好取決於患者的病情。例如類固醇消炎藥地塞米松（dexamethasone）可抑制人體的免疫系統，以降低重症患者的死亡風險。但是，用在那些輕型患者身上，可能會出現反效果。據《BBC中文》，因為這藥理作用在輕型患者身上並無幫助。

在美國，目前沒有被正式認可專門用於COVID-19的治療方法，但已經批准了一些用於緊急情況的治療方法，並且正在考慮更多方法。美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）召集的一個專家小組，會在新研究出台時更新指南。

以下是來自《美聯社》針對各種級別患者的建議：

無需住院或住院但不需要供氧的患者︰沒有任何特定藥物的建議，及警告不要使用類固醇。

需住院並且需要供氧，但不需要使用呼吸機的患者︰通過靜脈注射給予抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），在某些情況下還會使用類固醇治療。

需住院並使用呼吸機的患者︰瑞德西韋和類固醇。

有香港專家發現，使用瑞德西韋治療重症患者成效不明顯，因他們會產生較嚴重的免疫炎症反應，並導致器官衰竭，因此當地醫生會使用類固醇來治療重症患者。專家指出，瑞德西韋治療輕症患者的成效較佳。

恢復期血漿（convalescent plasma）治療如何呢？即從COVID-19康復者身上採集含有對抗病毒的抗體的血液，輸注給目前重症的新冠肺炎患者。該指南說，目前尚不足以推薦或反對它。但是，已知有多項研究發現羥氯喹（hydroxychloroquine）和某些影響免疫系統的藥物，對治療新冠病毒感染者無效。

隨著新冠疫情已肆虐近九個月，與早期相比，醫生們了解了更多有關如何治療住院患者的方法，但是，依然有一些州長還是沒有頒佈全州「口罩令」或採取更積極的防疫措施。田納西州、俄克拉荷馬州、內布拉斯加州和北達科他州的州長都面臨著醫生和公共衛生官員們要求戴口罩的呼籲。俄克拉荷馬州醫學協會會長喬治·蒙克斯（George Monks）博士在週日（18日）的一條推文中說：「我們需要戴上口罩，以保護更多的俄克拉荷馬州公民。」但是共和黨籍州長凱文·斯蒂特（Kevin Stitt）週二（20日）重申，他沒有計劃這樣做，而是將此類決定留給地方官員。該州的三個最大城市均已實施「口罩令」。

鹽湖城猶他大學醫院的住院病人護理首席醫療官肯斯·格雷夫斯（Kencee Graves）博士說︰「我們不僅在面對新冠狀病毒，還在處理心臟病發、作中風和呼吸衰竭以及所有其他需要ICU級護理的患者。我們越早為他人著想，戴上口罩、保持社交距離，疫情受到控制後，我們就越可以安全地進行一些聚會。」