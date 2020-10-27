「萬聖節街區」即將來到西雅圖。許多小 （不是太小！） 食屍鬼和小妖精都期待著萬聖節，但是像 2020 年的其他事項一樣，它需要看起來與過去幾年有所不同。 Seattle Department of Transportation（SDOT，西雅圖運輸部）高興地宣佈，居民現在可以申請保持健康街區許可。憑藉此免費許可，西雅圖居民可以在 11 月 30 日之前將其非主流街區變成慶祝萬聖節或其他活動的萬聖節街區。 請造訪SDOT博客獲取更多資訊。

如果西雅圖人前往室外，他們需要盡可能多的空間，根據州長的 Safe Start Plan（安全啟動計畫） 第2階段 準則（限制家庭以外的5人以上的聚會）安全慶祝萬聖節。

如果有人住在保持健康街道，則舉辦活動更加容易，因為這些街道已有「封路」標誌。 儘管不需要保持健康街區許可，也應遵循準則，並且我們建議列印更多標誌，讓開車的人瞭解計畫的活動。

閱讀如何申請許可的相關準則、制定計劃、通知鄰居並準備街道。10月31日萬聖節街區申請需要在10月29日星期四下午5點前提交。

我們要求慶祝的人們將公共衛生準則放在首位。華盛頓州King County Public Health（金郡公共衛生部）以及 Centers for Disease Control & Prevention（CDC，疾病控制與預防中心） 提供了萬聖節指南，包括準備糖果袋的最佳方法以及在保持社交距離的前提下參加「不給糖就搗蛋」活動或步行化裝遊行的建議。

慶祝時：